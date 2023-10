باسم يوسف يشعل المواقع بمقابلته على قناة بريطانية عن غزة.. وحمد بن جاسم: “ما قام به لم تقم به الجامعة العربية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

انتشر لقاء مقدم البرامج المصري الساخر باسم يوسف مع المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورغان، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع، والذي انتقد خلاله السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة.

وأعرب باسم يوسف خلال المقابلة، عن انتقاده أي أفعال أدت إلى قتل المدنيين سواء من جانب حركة حماس أو الجيش الإسرائيلي.

كما تحدث من منطلق معاناته الشخصية، حيث يقيم أهل زوجته الفلسطينية في غزة المحاصرة والذين لم يرهم أو يتواصل معهم، وخلال المقابلة استعرض صورة منزلهم المهدم وبلّغ تحياتهم للمشاهدين.

وباسم متزوج من الفلسطينية هالة دياب، ويعيش أهلها في مدينة غزة. ولديهما طفلان هما نادية وآدم.

ومع ذلك، لفت باسم إلى أن رد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس تخطى رد الفعل المنطقي، مشبّهاً ما تفعله إسرائيل حالياً بما فعله تنظيم الدولة الإسلامية، وهو وصف أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: “إذا كنت أفهم هذا بشكل صحيح، تقصف إسرائيل غزة للضغط على الفلسطينيين والمجتمع للتحول ضد حماس.. وهذا ما تفعله المنظمات الإرهابية لأنهم ليس لديهم القدرة للتأثير في الأمة كلها في المعركة، لذا فهم يقتلون المدنيين من أجل نشر الخوف والرعب ودفعهم للانقلاب ضد الحكومة”.

وأضاف: “دعنا لدقيقة نتخيل عالماً بدون حماس.. ولنطلق عليه اسم الضفة الغربية، إذ إن حماس ليس لديها سيطرة مطلقاً على الضفة الغربية، ومع ذلك، منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس فقط، قُتل 35 طفلاً فلسطينياً”.

تقمص باسم يوسف أثناء اللقاء شخصية مستوطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومؤيدي إسرائيل وعلى رأسهم مقدم البرامج الأمريكي بن شابيرو، عارضاً عدداً من المواقف التي تدل على اضطهاد متعمد للشعب الفلسطيني.

I am posting this video again with the disclaimer that it was cut in the end . @piersmorgan @PiersUncensored said right after the end : the comparison is between Hamas and ISIS I am not posting this to score points over Piers . I disagree with Piers about a lot of things . But I… pic.twitter.com/F3tZmn1z0p

— Bassem Youssef (@Byoussef) October 18, 2023