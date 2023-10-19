باسم يوسف يشعل المواقع بمقابلته على قناة بريطانية عن غزة.. وحمد بن جاسم: “ما قام به لم تقم به الجامعة العربية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

انتشر لقاء مقدم البرامج المصري الساخر باسم يوسف مع المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورغان، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع، والذي انتقد خلاله السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة.

وأعرب باسم يوسف خلال المقابلة، عن انتقاده أي أفعال أدت إلى قتل المدنيين سواء من جانب حركة حماس أو الجيش الإسرائيلي.

What an absolute legendpic.twitter.com/bWlojHfIGe — Amir (@AmirAminiMD) October 18, 2023

كما تحدث من منطلق معاناته الشخصية، حيث يقيم أهل زوجته الفلسطينية في غزة المحاصرة والذين لم يرهم أو يتواصل معهم، وخلال المقابلة استعرض صورة منزلهم المهدم وبلّغ تحياتهم للمشاهدين.

وباسم متزوج من الفلسطينية هالة دياب، ويعيش أهلها في مدينة غزة. ولديهما طفلان هما نادية وآدم.

ومع ذلك، لفت باسم إلى أن رد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس تخطى رد الفعل المنطقي، مشبّهاً ما تفعله إسرائيل حالياً بما فعله تنظيم الدولة الإسلامية، وهو وصف أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

باسم يوسف جالس يسلخ فيه بشكل محترف 👏🏻 pic.twitter.com/aGdUcJm1li — بندر القحطاني (@ibandarhh) October 18, 2023

وقال: “إذا كنت أفهم هذا بشكل صحيح، تقصف إسرائيل غزة للضغط على الفلسطينيين والمجتمع للتحول ضد حماس.. وهذا ما تفعله المنظمات الإرهابية لأنهم ليس لديهم القدرة للتأثير في الأمة كلها في المعركة، لذا فهم يقتلون المدنيين من أجل نشر الخوف والرعب ودفعهم للانقلاب ضد الحكومة”.

وأضاف: “دعنا لدقيقة نتخيل عالماً بدون حماس.. ولنطلق عليه اسم الضفة الغربية، إذ إن حماس ليس لديها سيطرة مطلقاً على الضفة الغربية، ومع ذلك، منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس فقط، قُتل 35 طفلاً فلسطينياً”.

تقمص باسم يوسف أثناء اللقاء شخصية مستوطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومؤيدي إسرائيل وعلى رأسهم مقدم البرامج الأمريكي بن شابيرو، عارضاً عدداً من المواقف التي تدل على اضطهاد متعمد للشعب الفلسطيني.

I am posting this video again with the disclaimer that it was cut in the end . @piersmorgan @PiersUncensored said right after the end : the comparison is between Hamas and ISIS I am not posting this to score points over Piers . I disagree with Piers about a lot of things . But I… pic.twitter.com/F3tZmn1z0p — Bassem Youssef (@Byoussef) October 18, 2023

وحكى باسم عن مقابلة مع داني أيالون، كبير المستشارين والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة سابقاً، الذي اقترح أن ينتقل الفلسطينيون مؤقتاً إلى أراضي سيناء المصرية أثناء إعادة إعمار غزة، مع وعد بعودتهم في وقت لاحق.

ووصف هذه الخطة بأنها مكيدة جديدة تكرر نكبة عام 1948، التي أسفرت عن تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم، ولم يعودوا حتى الآن.

واحتلت المقابلة الصدارة في عدد من المنصات، واعتلت مؤشرات البحث في متصفح غوغل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت نسبة المشاهدات خلال ساعات بثها الأولى الخمسة ملايين مشاهدة، وعشرات آلاف التعليقات.

دقيقة تاريخية .. باسم يوسف يهين القذر بيرس مورغان ويجعله يتلعثم ويعترف بـأن اسرائيل نفس داعش.

pic.twitter.com/CQk0tvmVg1 — عمرو (@bt3) October 18, 2023

وتلقى باسم يوسف الدعم والنقد على حد سواء، فمن ناحية أعرب الفلسطينيون وداعمو القضية الفلسطينية عن إعجابهم الشديد بتصريحاته التي كشفت حقيقة الاضطهاد والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، وأشادوا بسرعة البديهة في الرد على الأسئلة، بينما على الجانب الآخر، أثارت المقابلة سخطاً واسعاً بين داعمي إسرائيل.

من جانبه، دخل الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، على خط العاصفة التي أثارها باسم يوسف الذي قدم دفاعاً مثيراً عن القضية الفلسطينية في منصة غربية، وفتح نقاشاً واسعاً عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وصرح الشيخ حمد على صفحته الموثقة في موقع “إكس”: “شكراً لباسم يوسف فقد قام خلال مقابلته مع “بيرس مورغان” بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام”.

شكراً لباسم يوسف فقد قام خلال مقابلته مع "بييرز مورغان" بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 18, 2023

وأشاد العديد من الباحثين والمثقفين والمعلقين بحديث ومداخلة الكوميدي المصري الذي دافع عن فلسطين وقضيتها، وعرّى زيف ادعاءات إسرائيل، وتحدث بلغة يفهمها الغرب، وتحقق الهدف من إيصال رسالة عن عدالة القضية، وتكشف ممارسات إسرائيل.