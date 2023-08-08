باسيل: “اتفاق أولي” مع حزب الله على مسار اسم توافقي لرئيس لبنان  

بيروت: أعلن رئيس التيار الوطني الحر (مسيحي) في لبنان النائب جبران باسيل، الثلاثاء، عن “اتفاق أولي” مع حزب الله على “مسار اسم توافقي لرئاسة الجمهورية” المتعثر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال باسيل، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بيروت، إن التيار “توصل إلى اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “تسهيل الاسم كان مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها”.

وتابع أن “المطروح مع الحزب ليس تراجعا أو تنازلا أو صفقة بل عمل سياسي”.

وذكر باسيل أنه “حصل أخيرا اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور ونتمنى أن لا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة”.

وقال إنه “لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتفاهم ونعول على الحوار اللبناني- اللبناني”.

ولفت إلى أن الحوار الذي يمكن أن يطرح “يجب أن يكون مرتبطا بأجندة محددة وبزمن محدد كي لا يكون مضيعة للوقت”.

كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: بعد اجتماع المجلس السياسي: الحوار يجب ان يكون مرتبطا باجندا محددة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم#OTVLebanon #OTVNews pic.twitter.com/BX5dQ9ppVd — OTV Lebanon (@OTVLebanon) August 8, 2023

وفي يونيو/ حزيران الماضي، فشل البرلمان اللبناني للمرة الـ12 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

والى جانب الأزمة السياسية، يعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، وقد صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، إذ أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وتدهور الأوضاع المعيشية.

(الأناضول)