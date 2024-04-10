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باغتتهم زخات المطر.. غزيون يؤدون صلاة عيد الفطر في المساجد المدمرة والساحات- (شاهد)

10 - أبريل - 2024

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“القدس العربي”: رغم القصف والدمار والألم الذي يعتصر القلوب، أدى الغزيون، صباح الأربعاء، صلاة عيد الفطر فوق ركام المساجد المدمرة، وفي الساحات، حيث باغتتهم زخات المطر.

وعيد الفطر هذا العام، ملؤه الحزن والإحباط لآلاف الأطفال في القطاع، لا سيما لمن فقدوا ذويهم، من جراء الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 5:31 م

    نصر قريب بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا أهل فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة بالنصر المبين من رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀🔥

    رد

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