باكستاني على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية متهم بالتخطيط لهجوم في نيويورك

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إن مواطنا باكستانيا يعيش في كندا اعتقل يوم الأربعاء ووُجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة نيويورك دعما لتنظيم الدولة الإسلامية.

واتُهم محمد شاهزيب خان (20 عاما) بالتخطيط لإطلاق نار عشوائي في مركز يهودي في بروكلين في حوالي السابع من أكتوبر، تشرين الأول 2024 أي بعد عام تقريبا من الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مستعمرات غلاف غزة.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند إن خان كان يهدف إلى قتل “أكبر عدد ممكن من اليهود”.

ووفقا للائحة الاتهام حاول خان السفر من كندا إلى الولايات المتحدة حيث كان ينوي استخدام أسلحة آلية ونصف آلية لتنفيذ الهجوم.

وألقي القبض عليه في كندا على بعد 19 كيلومترا فقط من الحدود الأمريكية.

وجاء في لائحة الاتهام أن خان أخبر اثنين من ضباط إنفاذ القانون، لم يكن على علم بهويتهما، عن خططه لإنشاء “خلية حقيقية غير متصلة بالإنترنت” من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ هجوم.

وأصدر تعليمات لهما بالحصول على بنادق هجومية من طراز إيه-آر وذخيرة ومواد أخرى لتنفيذ الهجمات، وحدد مواقع محددة ستقع فيها الهجمات.

وقال ممثلو الادعاء إن خان استهدف مدينة نيويورك لأنها “تضم أكبر عدد من السكان اليهود في أمريكا”.

وقال جارلاند في بيان “نحن ممتنون للغاية لشركائنا الكنديين على إجراءات إنفاذ القانون الحاسمة في هذه المسألة. لا ينبغي للمجتمعات اليهودية – مثل جميع المجتمعات في هذا البلد – أن تخشى من استهدافها بهجوم إرهابي مدفوع بالكراهية”.

ويواجه خان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

(رويترز)