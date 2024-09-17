باكستاني مرتبط بإيران يدفع ببراءته من تهمة التآمر لتنفيذ عملية اغتيال في الولايات المتّحدة

نيويورك: أعلن القضاء الأمريكي أنّ باكستانيا مرتبطا بإيران ومتّهما بـ”الإرهاب” أودع الحبس الاحتياطي إثر مثوله أمام محكمة فدرالية في نيويورك حيث دفع ببراءته من تهمة التخطيط لاغتيال شخصية أمريكية.

وفي تمّوز/ يوليو، أعلنت واشنطن أنّها أحبطت هجوما دبّره باكستاني مرتبط بإيران يدعى آصف ميرشانت لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتّحدة انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد في 2020.

والأسبوع الماضي وجّه القضاء الأمريكي رسميا الاتهام إلى هذا الرجل البالغ من العمر 46 عاما.

وبحسب اللائحة الاتهامية فإنّ ميرشانت أقام في إيران قبل أن يتوجّه إلى الولايات المتّحدة في نيسان/ أبريل.

ولم تحدّد وثائق المحكمة الشخصية التي كان يريد اغتيالها.

وفي آب/ أغسطس، استبعد وزير العدل ميريك غارلاند “أيّ صلة” بين ميرشانت ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا في 13 تمّوز/ يوليو.

ويومها، سرت شائعات عن مؤامرة دبّرتها إيران لاغتيال ترامب انتقاماً لمقتل سليماني.

وأوقف ميرشانت في 12 تمّوز/ يوليو على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي أوهموه بأنّهم قتلة محترفون وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه.

(أ ف ب)