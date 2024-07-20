إسلام أباد: قال رانا ثناء الله مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، إن “إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.

وأضاف ثناء الله، في تصريح صحافي، أن إسلام أباد “شكلت لجنة لتحديد ومقاطعة الشركات والمنتجات في باكستان التي قد تساعد إسرائيل أو قواتها بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.

وأوضح: “لن نقاطع إسرائيل فحسب، بل سنقاطع جميع المنتجات المرتبطة بها، والشركات التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الفظائع (في غزة) أو تساعد فيها”.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة وحزب “تحريك لبيك باكستان” (TLP).

ونظمت حركة “لبيك” الباكستانية مسيرة واعتصاما في مدينة روالبندي قرب العاصمة إسلام أباد، انتهى في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد إعلان الاتفاق.

ويطالب الاتفاق السلطات بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وحظر جميع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

كما حثت إسلام آباد العالم على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إرهابيا”، قائلة إنها تعتبره كذلك.

حماس: نرحب بإعلان باكستان إسرائيل “كيانا مرتكبا لجرائم حرب”

رحبت حركة حماس، السبت، بإعلان الحكومة الباكستانية إسرائيل “كيانا مرتكبا لجرائم حرب”، وتصنيف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو “شخصية إرهابية”.

جاء ذلك في بيان، نشرته الحركة تعليقا على قرار الحكومة الباكستانية إعلان تل أبيب “كيانا مرتكبا لجرائم حرب”، ونتنياهو “شخصية إرهابية”، ودعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقالت في بيانها: “نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الصهيوني كيانا مرتكبا لجرائم حرب، ورئيس حكومته المجرم نتنياهو؛ شخصية إرهابية”.

وأشارت إلى أن الإعلان الباكستاني بمثابة “خطوة على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيرا عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى”.

وفي السياق، دعت حماس كافة الدول ولا سيما الإسلامية، إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بـ”عزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته”، بحسب البيان ذاته.

وتابعت: “ندعو دول العالم الإسلامي خاصة، إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة”.

وحثت أيضا دول العالم الإسلامي على “التحرك الفعال انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين”.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)