باكستان.. القضاء يرفض استئناف عمران خان على حكم بسجنه 

إسلام آباد: رفضت محكمة عليا في باكستان، الأربعاء، استئناف رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكم بسجنه 3 سنوات عقب إدانته في تهم “فساد”.

وقال نعيم بانجوتا محامي عمران خان، في تصريح صحافي، إن “المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل، وهو ما يستحقه بصفته رئيسا سابقا للوزراء”.

وأكد بانجوتا أن “هذه الخطوة تشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب”.

وأضاف أن “المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى، ورفضت طلبنا بتعليق الإدانة”.

والسبت، أوقفت الشرطة الباكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي بسجنه 3 أعوام.

وأصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد حكما بسجن خان 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع.

ومنذ الإطاحة به في أبريل/ نيسان من العام الماضي، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن “دوافعها سياسية”.

(الأناضول)