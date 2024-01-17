باكستان تستدعي سفيرها في إيران وتحذرها من “عواقب وخيمة” بعد مقتل طفلين إثر انتهاك مجالها الجوي

إسلام آباد: أعلنت باكستان استدعاء سفيرها لدى إيران، ووجهت تحذيرا لإيران من “عواقب وخيمة” بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لم يتم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن.

ونقلت قناة “جيو” الاخبارية الباكستانية عن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، قولها في بيان لها، إن “باكستان تدين بشدة انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي، والذي أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات”.

وزعمت وسائل إعلامية إيرانية رسمية أنها استهدفت قواعد تابعة لمنظمة إرهابية في باكستان، بطائرات مسيرة وصواريخ، وأنها دمرت مقر الجماعة الإرهابية السالف ذكرها، بحسب “جيو”.

وتسمى المنطقة الباكستانية المستهدفة “الجبل الأخضر”، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية هذا الانتهاك لسيادة باكستان، بأنه غير مقبول تماما، وأنه من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأشارت المتحدثة إلى أن “احتجاج باكستان القوي قد تم رفعه بالفعل إلى المسؤول البارز المعني في وزارة الخارجية الإيرانية في طهران”.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنه قد تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية، لإبلاغه بالإدانة شديدة لهذا الانتهاك الصارخ لسيادة باكستان، وبأن مسؤولية العواقب تقع على عاتق إيران بشكل مباشر.

وأسفرت الضربات الإيرانية داخل باكستان المجاورة، عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة “جيش العدل” الإسلامية، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وانتقدت باكستان وقوع الهجوم على الرغم من أن هناك عدة قنوات اتصال بين البلدين. واستدعي القائم بالأعمال الإيراني إلى الوزارة احتجاجا على ذلك.

وفي الأشهر الماضية، بدأت إيران مشاريع مشتركة مع باكستان المسلحة نوويا. ومؤخرا هذا الأسبوع، أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت جماعة “جيش العدل” ، وهي جماعة سنية ، قد أعلنت في الماضي مسؤوليتها عن عدة هجمات في جنوب شرق إيران حيث تقاتل من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة.

ويتبع معظم سكان المحافظة الإيرانية المذهب السني.

وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران جماعة “جيش العدل” كمنظمة إرهابية. ويتردد أن الجماعة المسلحة لديها عمليات كبيرة في باكستان، التي تقع على الحدود مع محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وألقت جماعة “جيش العدل” باللوم على الحرس الثوري الإيراني في الضربات. وشاركت ست طائرات مسيرة وعدة صواريخ على الأقل في الهجوم الذي وقع في المنطقة الحدودية الجبلية، وفقا لبيان صادر عن الجماعة المسلحة على تليجرام.

وقالت جماعة “جيش العدل” إن الضحايا من أقارب أعضاء في الجماعة وإن الضربة ألحقت أضرارا بعدة منازل.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الحرس الثوري إنه هاجم أهدافا في العراق بصواريخ باليستية مما أثار غضب الحكومة في بغداد. وقالت إيران إنها كانت تلاحق “مقر تجسس” إسرائيلي يقع في أربيل.

(وكالات)