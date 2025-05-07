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باكستان تستعيد الوصول إلى منصة “إكس” في أعقاب الهجوم الهندي

منذ ساعة واحدة

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إسلام آباد: استعادت باكستان إمكانية الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، المعروف سابقا باسم تويتر بدون شبكات خاصة افتراضية (في بي إن)، مما رفع القيود المفروضة على منصة التواصل الاجتماعي.

وأعلن مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن منصة التواصل الاجتماعي يمكن الوصول إليها بدون استخدام خدمات الوكيل، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية الأربعاء.

والجدير بالذكر أن موقع التواصل الاجتماعي إكس، تم حظره في باكستان ولم يعد من الممكن الوصول إليه بدون شبكات (في بي إن).

جاء هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه الهند هجمات على باكستان على عدة مواقع.

(د ب أ)

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