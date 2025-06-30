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باكستان… تسجيل أول وفاة بحمى الضنك في السند خلال عام 2025

منذ ساعتين

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كراتشي: سجل إقليم السند الواقع في جنوب باكستان، أول حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك هذا العام، بعدما لقي مريض (24 عاما) حتفه في مستشفى السند للأمراض المعدية، بحسب ما أوردته قناة “جيو” الإخبارية الباكستانية، الاثنين.

ونقلت “جيو” عن مسؤولي المستشفى القول، إن المريض تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي خلال اليومين الماضيين، وكان يعاني من انخفاض حاد في الصفائح الدموية، حيث بلغ عددها 32 ألفا فقط، مما يبرز خطورة الحالة.

وتعتبر هذه هي أول حالة وفاة مؤكدة بحمى الضنك في السند خلال عام 2025، حيث مازال الإقليم يسجل أعدادا منخفضة نسبيا من الإصابات بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

وجرى حتى الآن، تسجيل 295 حالة إصابة بحمى الضنك في أنحاء السند.

(د ب أ)

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