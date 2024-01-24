باكستان تطالب الأمم المتحدة بخطوات لوقف “مذبحة” غزة

إسلام آباد: طالب مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع حول فلسطين نظمه مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بحسب “راديو باكستان”.

وطالب أكرم الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة.

وقال إن “الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل دائم هي حل الدولتين”.

وأعرب عن أمله في أن يتم تبني قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الهجمات الإسرائيلية بشكل كامل، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)