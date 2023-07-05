باكستان تعتقل 5 من مواطنيها بتهمة العمل في إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بالعمل في إسرائيل لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة انتهاك قوانين جوازات السفر والهجرة في البلاد.

وكان المشتبه بهم الذين اعتقلتهم دائرة الجريمة التابعة لوكالة التحقيقات في مدينة “ميربور خاس” في مقاطعة السند الجنوبية من بين الباكستانيين الثمانية الذين تم حجزهم في خمس قضايا بموجب أقسام من قانون جوازات السفر لعام 1974 وقانون الهجرة لعام 1979.

وعمل العمال في غسيل السيارات في تل أبيب لمدة أربع إلى سبع سنوات ودفعوا للوكلاء الإسرائيليين حوالي 1200 إلى 1500 دولار للدخول إلى الكيان.

وبحسب ما ورد في صحف باكستانية وهندية ناطقة باللغة الإنكليزية، فقد هاجر المشتبه بهم بشكل غير قانوني إلى إسرائيل بتأشيرات شنغن عن طريق السفر عبر دول مختلفة مثل تركيا وكينيا وسريلانكا، ثم مكثوا هناك بعد الحصول على عمل.

وقال متحدث رسمي إن العمال سافروا إلى كراتشي من الأردن عبر دبي.

ويقول جواز سفر باكستان إنه صالح للسفر إلى جميع دول العالم باستثناء إسرائيل.