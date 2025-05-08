باكستان تعلن إسقاط “25 مسيّرة إسرائيلية الصنع” أطلقتها الهند

إسلام أباد: أعلن الجيش الباكستاني الخميس، أنه أسقط حتى الآن “25 طائرة مسيّرة إسرائيلية الصنع” أطلقتها الهند منذ مساء الأربعاء، غداة اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين تعد الأخطر بين نيودلهي وإسلام آباد منذ عقدين.

وأوضح الجيش في بيان أنه تمّ اعتراض هذه المسيّرات “عبر وسائل تقنية وأيضا عسكرية”، وذلك بعدما أكد “تحييد” 12 مسيّرة هندية في عدّة مواقع مع استمرار العمليات عبر الحدود.

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الليفتانت جنرال أحمد شريف، إن طائرة درون هندية هاجمت هدفا عسكريا بالقرب من لاهور خلال الليل، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود.

وقال الجيش إن حصيلة ضحايا الهجمات الهندية بعد الهجمات التي وقعت خلال الليل، بلغت 32 قتيلا.

وأوضح المتحدث أن مدنيا لقى حتفه وأصيب آخر في إقليم السند بجنوب البلاد، عندما سقط حطام الطائرات التي تم إسقاطها على منطقة سكنية.

وقال: “نفذت الهند عملا عسكريا صارخا مجددا ضد باكستان من خلال إرسال طائرات درون إلى عدة أماكن”.

وأضاف: “هذا استفزاز خطير للغاية” في منطقة هشة للغاية في الوقت الحالي، مما يعرض الأمن في المنطقة و خارجها للخطر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الباكستانية ملتزمة باليقظة الكاملة تجاه أي نوع من التهديدات.

من ناحية أخرى، أوقفت السلطات العمل في أربعة مطارات تشمل إسلام آباد وكراتشي ولاهور وسيالكوت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

(أ ف ب)