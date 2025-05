باكستان تعلن شن هجوم عسكري على الهند.. وروبيو يعرض وساطة أمريكية لإطلاق “محادثات بناءة”- (فيديو)

إسلام أباد- نيودلهي- واشنطن: أعلنت باكستان أنها شنت عملية عسكرية على الهند في وقت مبكر السبت مستهدفة عدة قواعد، منها موقع لتخزين الصواريخ في شمال الهند، مع تصعيد البلدين الجارين لأسوأ قتال بينهما منذ نحو ثلاثة عقود.

جاء الهجوم الباكستاني بعد فترة وجيزة من إعلان إسلام أباد أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاثة قواعد جوية السبت، منها واحدة قريبة من العاصمة الباكستانية، لكن الدفاعات الجوية الباكستانية اعترضت معظمها.

من جانبه، أعلن الجيش الهندي السبت عن شن باكستان هجمات جديدة على طول الحدود في ظل تصاعد النزاع بين الجارتين النوويتين.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس “يستمر التصعيد الباكستاني السافر بضربات بواسطة طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول حدودنا الغربية”. وسمع أصوات انفجارات قوية في سريناغار، عاصمة الشطر الهندي من كشمير.

