باكستان تعلن شن هجوم عسكري على الهند.. وروبيو يعرض وساطة أمريكية لإطلاق “محادثات بناءة”- (فيديو)

إسلام أباد- نيودلهي- واشنطن: أعلنت باكستان أنها شنت عملية عسكرية على الهند في وقت مبكر السبت مستهدفة عدة قواعد، منها موقع لتخزين الصواريخ في شمال الهند، مع تصعيد البلدين الجارين لأسوأ قتال بينهما منذ نحو ثلاثة عقود.

جاء الهجوم الباكستاني بعد فترة وجيزة من إعلان إسلام أباد أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاثة قواعد جوية السبت، منها واحدة قريبة من العاصمة الباكستانية، لكن الدفاعات الجوية الباكستانية اعترضت معظمها.

من جانبه، أعلن الجيش الهندي السبت عن شن باكستان هجمات جديدة على طول الحدود في ظل تصاعد النزاع بين الجارتين النوويتين.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس “يستمر التصعيد الباكستاني السافر بضربات بواسطة طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول حدودنا الغربية”. وسمع أصوات انفجارات قوية في سريناغار، عاصمة الشطر الهندي من كشمير.

OPERATION SINDOOR Pakistan’s blatant escalation with drone strikes and other munitions continues along our western borders. In one such incident, today at approximately 5 AM, Multiple enemy armed drones were spotted flying over Khasa Cantt, Amritsar. The hostile drones were… pic.twitter.com/BrfEzrZBuC — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) May 10, 2025

اندلعت اشتباكات يومية بين البلدين منذ يوم الأربعاء عندما شنت الهند ضربات داخل باكستان مستهدفة ما وصفتها بأنها قواعد للمسلحين، وتوعدت إسلام أباد بالرد.

وقال الجيش الباكستاني في رسالة للصحافيين “دمرنا موقع براهموس لتخزين الصواريخ في منطقة بياس”، مضيفا أنه قصف أيضا مطار بات هانكوت في ولاية البنجاب غرب الهند وقاعدة أدهامبور التابعة للقوات الجوية في الشطر الهندي من كشمير.

🚨🇮🇳🇵🇰 BREAKING: PAKISTAN DESTROYED INDIAN GUJRAT MILITARY AIRBASE pic.twitter.com/mffADoAvh4 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 10, 2025

وأضاف المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد شريف تشودري في بيان بثه التلفزيون في وقت متأخر من الليل “أطلقت الهند من خلال طائراتها صواريخ جو-سطح… قاعدة نور خان وقاعدة مريد وقاعدة شوركوت أصبحت أهدافا”.

وتقع إحدى القواعد الجوية في مدينة راولبندي، التي تقع خارج العاصمة إسلام أباد مباشرة، والاثنتان الأخريان تقعان في إقليم البنجاب بشرق باكستان، المجاور للهند.

وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن عددا قليلا من الصواريخ نجح في تجاوز الدفاعات الجوية، وأن تلك الصواريخ لم تصب أي “أصول جوية”، وفقا للتقييمات الأولية للأضرار.

ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الهنديتان على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل العادية. لكن وزارة الدفاع ذكرت في نشرة لوسائل الإعلام أن من المتوقع أن يقدم الجيش الهندي إفادة إعلامية بعد فترة وجيزة.

وأشار وزير الإعلام الباكستاني في منشور على موقع “إكس” إلى أن العملية العسكرية تحمل اسم “البنيان المرصوص”.

وقال وزير التخطيط الباكستاني للتلفزيون المحلي إنه تم اتخاذ “إجراءات خاصة” لتجنب الأهداف المدنية، مضيفا أنهم يستهدفون المواقع التي استخدمت لاستهداف باكستان.

وذكر الجيش الباكستاني أن رئيس الوزراء دعا لعقد اجتماع لهيئة الدفاع الوطني، وهي أعلى كيان يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتشرف على اتخاذ قرارات بشأن الترسانة النووية للبلاد.

وقال شاهد من رويترز إن دوي انفجارات سُمع في سريناجار وجامو في الهند حيث دوت صفارات الإنذار.

وقالت الهند إن الضربات التي نفذتها يوم الأربعاء كانت ردا على هجوم على سياح هندوس أسفر عن سقوط قتلى في الشطر الهندي من إقليم كشمير الشهر الماضي.

نفت باكستان اتهامات الهند بضلوعها في الهجوم على السياح. ومنذ يوم الأربعاء، يتبادل البلدان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، كما أطلقا طائرات مسيرة وصواريخ في المجال الجوي لكل منهما.

دار معظم القتال الجمعة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والولايات الهندية المجاورة. وأعلنت الهند أنها أسقطت طائرات باكستانية مسيرة.

في السياق، عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق “محادثات بناءة” بين الهند وباكستان، وذلك خلال مكالمة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الجمعة، بينما تتبادل الدولتان النوويتان الهجمات لليوم الرابع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إن روبيو “واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر وعرض مساعدة أمريكية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية”.

من جانبها، حثت مجموعة دول السبع الجمعة البلدين على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، ودعت الطرفين إلى الانخراط في حوار مباشر. وقالت جين ماريوت المفوضة السامية البريطانية لدى باكستان في منشور على موقع “إكس” إنهم يراقبون التطورات عن كثب.

كما حضّت الصين السبت الهند وباكستان على تجنّب أي تصعيد في القتال، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بكين، على وقع مخاطر تحوّل النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.

وجاء في بيان صدر عن الناطق باسم وزارة الخارجية “نحضّ بقوة الهند وباكستان على حد سواء على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار والمحافظة على الهدوء وضبط النفس والعودة إلى مسار التسوية السياسية بالطرق السلمية وتجنّب القيام بأي تحرّكات تؤدي إلى تصعيد التوتر أكثر”.

وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة لاهور في شرق باكستان ومدينة بيشاور في الشمال الغربي مع تصاعد خطر اشتداد القتال.

وقُتل ما لا يقل عن 48 شخصا منذ يوم الأربعاء، وفقا لتقديرات الخسائر على جانبي الحدود، والتي لم يتم التحقق منها على نحو مستقل.

(وكالات)