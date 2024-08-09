باكستان تنفي تقارير إسرائيلية عن التزامها بتزويد إيران بأسلحة نووية

إسلام آباد: نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، اليوم الجمعة، التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم التزام باكستان بإرسال أسلحة نووية لدعم إيران، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وفي مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، رفضت المتحدثة ردا على استفسار، تقرير صحيفة “جيروزاليم بوست” الصادر في السادس من الشهر الجاري، والذي زعم أنه “إذا تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، تعتزم باكستان تزويد إيران بصواريخ شاهين 3 الباليستية متوسطة المدى”، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس أوف باكستان”.

وقالت: “مثل هذ التقارير كاذبة بوضوح. وقبل إعطاء أي اهتمام لمثل هذه التقارير، فإن من المهم التفكير في المصدر وراء مثل هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة والأجندة الخبيثة التي تقف وراءها”.

وقالت: “هذا وقت حرج في الشرق الأوسط. ولذلك فإننا نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك وسائل الإعلام، على عدم التورط في الترويج للأخبار الكاذبة”.

(د ب أ)