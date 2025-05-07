باكستان تُبلغ الأمم المتحدة بالعدوان الهندي وتؤكد حقها في الردّ

نيويورك- “القدس العربي”: أبلغت باكستان رسميًا كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن الدولي، السفير اليوناني إيفانجيلوس سيكيريس، بما وصفته بـ”العدوان الهندي الصارخ على أراضيها”.

وجاء في الرسالة الرسمية التي رفعها المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أنه، بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قام بإبلاغ كبار مسؤولي المنظمة الدولية بـ”الانتهاك الهندي الصارخ لسيادة باكستان”، والذي اعتبرته إسلام أباد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الرسالة أن “باكستان تحتفظ بحقها في الردّ المناسب على هذا العدوان، في الزمان والمكان اللذين تختارهما، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن حق الدفاع عن النفس”.

وفي سياق متصل، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا مقتضبًا أعرب فيه عن “قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية”، داعيًا الطرفين إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لأن العالم لا يحتمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان”.

من جهتها، أعلنت الهند أنها نفذت “عملية سيندور”، التي استهدفت ما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب في باكستان، وفي إقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة باكستان”، حيث قالت إن “الهجمات الإرهابية على الهند كانت تُخطط وتُنفذ من هناك”.

وفي تصريح صحافي، أكد السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة أن بلاده “ترفض بشكل قاطع محاولات الهند الزجّ بباكستان في هجوم بهالغام الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان الماضي، وهو الهجوم الذي أدانته باكستان وجميع أعضاء مجلس الأمن”، مضيفًا أن “الادعاءات الهندية لا أساس لها من الصحة، وغير موثقة، ومكررة، وتهدف إلى تحقيق مصالح سياسية وأهداف استراتيجية”.

وسألت صحيفة “القدس العربي” البعثة الباكستانية عمّا إذا كان السفير، وهو ممثل دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، سيطلب عقد جلسة طارئة للمجلس يوم الأربعاء، فجاء الردّ: “ليس بعد، لكن هذا من بين الخيارات التي قد نلجأ إليها خلال الساعات المقبلة”.

ووجهت الصحيفة السؤال ذاته إلى رئاسة مجلس الأمن، ممثلة بالبعثة اليونانية، لكنها لم تتلقّ ردّا حتى لحظة إعداد التقرير.