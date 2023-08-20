سياسة | دولي

باكستان.. مقتل 13 عاملاً في انفجار عبوة ناسفة بشاحنة تقلّهم

منذ 27 دقيقة

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كراتشي: لقي 13 عاملاً، على الأقل، مصرعهم، وأصيب آخرون، الأحد، في انفجار عبوة ناسفة بشاحنة تقلّهم، شمال غربي باكستان.
وأوضح ريحان غول، رئيس إدارة منطقة شمال وزيرستان، في إفادة صحفية، أن انفجار عبوة ناسفة بالشاحنة في منطقة شوال، مساء السبت، أسفرَ عن مصرع 13 عاملاً، على الأقل.
كما أكد قائد شرطة المنطقة نايك محمد حصيلة القتلى نفسها، مشيراً إلى أن عاملين اثنين أصيبا أيضاً في الحادثة، وفق مراسل “الأناضول”.
ولم تتبن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة.
وتعد منطقة وزيرستان القبلية جزءاً من مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية.

  (الأناضول)

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