باكستان: نشعر بقلق عميق إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة

إسلام آباد: قالت متحدثة وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، إن إسلام أباد تشعر بقلق عميق إزاء “العدوان الإسرائيلي” المستمر على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الخارجية بالعاصمة إسلام أباد، الخميس.

وتطرقت بلوش إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الرافضة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقالت إنها “تعكس النوايا الحقيقية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهلها للقانون الدولي والالتزامات الدولية، ورفضها الحل العادل للمشكلة الفلسطينية”.

وأعربت عن قلق بلادها العميق إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة، مؤكدة مواصلتها دعم الجهود الدولية لإنهاء الحملة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)