باكستان: همجية إسرائيل ترقى إلى “جريمة حرب”

إسلام أباد: صرحت متحدثة وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوتش، الخميس، بأن همجية إسرائيل في قطاع غزة، ترقى إلى مستوى “جريمة حرب”، داعية إلى إيقاف هذه “المذبحة فورا”.

وفي معرض ردها على سؤال للأناضول، قالت بلوتش خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي، إن باكستان تشعر بالقلق إزاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأضافت: “نعتقد أن هذه الفظائع ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن تنتهي هذه المذبحة فورا”.

ودعت بلوتش مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والوفاء بمسؤوليته في حفظ السلام.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية العشوائية التي تنفذها إسرائيل، والحصار غير الإنساني على غزة، والاستهداف المتعمد للمدنيين ومخيمات اللاجئين والمستشفيات والمباني السكنية، تتسبب في أزمة إنسانية لا يمكن القبول بها.

ولليوم الـ27 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)