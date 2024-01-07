باكية ومنهارة.. دنيا بطمة تطلب العفو الملكي خشية إيداعها السجن- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو (لايف) بثته عبر حسابها في “إنستغرام” وهي تبكي طالبة العفو الملكي، بعد أن رفضت محكمة النقض العليا في العاصمة الرباط الطلب الذي تقدمت به من أجل مراجعة الحكم الاستئنافي الصادر ضدها فيما يعرف إعلاميا بقضية “حساب حمزة مون بيبي” المتعلق بالإيقاع بالعديد من المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

(لايف) بطمة الذي قسّم المغاربة بين متضامن وبين مطالب بتطبيق القانون، حمل الكثير من التفاصيل حول القضية التي قالت الفنانة المغربية إنها بريئة مما نسب إليها هي وشقيقتها، وإن الخبرة التي أجريت على هاتفيهما أكدت عدم توفرهما على القن السري لحساب “حمزة مون بيبي”.

دنيا باطمة في بث مباشر تطلب من الملك أن يشملها بعفو ملكي من المساطر القانونية التي تلاحقها. 😔 pic.twitter.com/fjhh6xoHSw — مهدي بلدي Mahdi Baladi 🇲🇦 🇺🇲 (@MahdiBaladi1) January 6, 2024

وأضافت دنيا بطمة أنها تعرضت لـ”مؤامرة” من أجل الزج بها في قضية لا علاقة لها بها، وأنها ضحية مكيدة، وتوجهت إلى العاهل المغربي مستعطفة طالبة منه أن يشملها بعطفه ويرحمها وبناتها ويرفع عنها هذا البلاء، وقالت إنها أحست بالظلم.

مقطع الفيديو تضمن أيضا اتهامات لطليقها المنتج البحريني محمد الترك، حيث اعتبرت أنه طرف في المؤامرة التي تعرضت لها، وأنه أحد الأساسيين ممن زجوا بها في قضية “حمزة مون بيبي”، واستفاضت الفنانة المغربية في الحديث عن الجدل الذي أثارته القضية الشهيرة خاصة ما تم تداوله مؤخرا بكونها ستخضع للاعتقال في ظل رفض محكمة النقض مراجعة الحكم الاستئنافي.

وشملت سلسلة اتهامات دنيا بطمة، فنانة مغربية أخرى لمحت إليها دون ذكرها بالاسم، والحديث هنا عن سعيدة شرف التي كانت الطرف المشتكي والمتضرر من حساب “حمزة مون بيبي”.

وأشارت الفنانة دنيا بطمة إلى أنها تعرضت للتهديد بالقتل وهو ما كان موضوع محاولة على طريق السيار وفق تصريحها في الفيديو.

وشددت الفنانة المثيرة للجدل، على البراءة التي أكدها القضاء وفق تعبيرها، وأن الخبرة المنجزة على هاتفها وجميع الدلائل أكدت أنها لا علاقة لها بالحساب الرقمي الذي كان متخصصا في ملاحقة الحياة الخاصة للنجوم والمشاهير وكان من ضحاياه العديد من الفنانين وشخصيات عامة في مجال الترفيه والموضة وغيرها.

لم يمر فيديو دنيا بطمة دون رد، وكان أول من عقب عليه طليقها محمد الترك، المتهم وفقها بالتجسس عليها، حيث دعاها إلى الابتعاد عن التمثيل واختلاق حكايات وقصص والزج بأشخاص ليس لهم علاقة بالقضية.

الرد الثاني جاء من الفنانة سعيد شرف التي نشرت “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام”، قالت فيه إن “حبل الكذب قصير”، وبعد أن استعرضت بعض تفاصيل القضية من خلال نشر صورة لمحضر قانوني، توعدت دنيا بطمة بقولها “أمام هذه المحاولة لترويض الرأي العام والإبداع في الكذب، فإنني أضرب موعدا للرأي العام لكشف الحقائق بالحجة والأدلة القاطعة بأحكام القضاء النهائية وليس بالدراما”.