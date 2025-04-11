بالأرقام.. لماذا نصب محمد صلاح نفسه “ملكا لليفربول”؟

لندن: يستعد محمد صلاح إلى مواصلة كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعدما مدد تعاقده مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ووقع “الملك المصري”، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، عقدا جديدا لمدة عامين يربطه بالفريق الأحمر حتى عام 2027، ممددا بذلك ارتباطه بالنادي لعقد كامل.

وبفضل عدد أهدافه الهائل وجودتها، أصبح صلاح بالتأكيد أحد أعظم لاعبي ليفربول على مر التاريخ.

ونلقي الضوء على بعض الأرقام الهامة، التي تبرز المكانة المرموقة لـ(الفرعون المصري) بين أساطير ليفربول.

243

عدد الأهداف التي أحرزها محمد صلاح في 394 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي العريق التاريخيين، خلف إيان راش (346 هدفا) وروجر هانت (285 هدفا).

184

عدد الأهداف، التي سجلها صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن، ليتساوى حاليا مع المهاجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو، صاحب المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خلف آلان شيرار (260)، وهاري كين (213)، وواين روني (208)، وأندرو كول (187)، علما بأن قائد منتخب (الفراعنة) يتصدر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

50

عدد ملايين (الدولارات) التي دفعها ليفربول لفريق روما الإيطالي للحصول على خدمات محمد صلاح عام .2017 وبالنظر إلى أدائه، فإن الصفقة كانت مربحة للغاية للفريق الإنكليزي.

44

هي عدد المساهمات التهديفية التي قام بها صلاح هذا الموسم حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة حاليا برصيد 27 هدفا، بالإضافة لتربعه على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالمسابقة، عقب تقديمه 17 تمريرة حاسمة لزملائه، فيما يبتعد بفارق 3 مساهمات فقط لمعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في موسم واحد.

7

هي عدد الألقاب الرئيسية التي توج بها صلاح مع ليفربول، حيث فاز بالدوري الإنكليزي عام (2020)، دوري أبطال أوروبا (2019)، كأس الاتحاد الإنكليزي (2022)، كأس الرابطة مرتين (2022، 2024)، كأس السوبر الأوروبي (2019)، وكأس العالم للأندية (2019).

(أ ب)