بالأرقام .. مودريتش يتفوق على أساطير الكرة في كل العصور!

مدريد – “القدس العربي”:

حطم نجم العام لوكا مودريتش، كل الأرقام القياسية السابقة على مستوى الجوائز الفردية المرموقة في عالم كرة القدم، بعد حصوله على جائزة “الكرة الذهبية”، كأفضل لاعب في أوروبا من قبل مجلة “فرانس فوتبول”، على حساب كل نجوم اللعبة في مقدمتهم كريستيانو رونالدو.

وأضحى صانع ألعاب ريال مدريد، أول لاعب في التاريخ، يظفر بكل الجوائز الفردية العالمية في نفس العام، بحصوله أولاً على جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، وتبعها بجائزتي الاتحاد الأوروبي وكذا الاتحاد الأوروبي، قبل أن يُنهي العام الاستثنائي بجائزة “فرانس فوتبول”، في إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر في كل العصور.

من الأرقام الأخرى التي خرج بها لوكا هذا العام، أنه أصبح أول لاعب يَحمل الجنسية الكرواتية يفوز بأعرق الجوائز الفردية على مستوى العالم، غير أنه أول لاعب وسط مدريدي يفوز بها، منذ أسطورة البرتغال لويس فيغو، الذي حققها في بداية الألفية الجديدة.

وكان البرازيلي ريكاردو كاكا، آخر من تسلم الجائزة من المكان المُخصص في برج إيفل، قبل أن يتناوب عليها الثنائي صاروخ ماديرا والبرغوث على مدار السنوات العشر الماضية، بواقع خمس مرات لكل لاعب.