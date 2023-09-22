بالأزياء العربية.. رونالدو ورفاقه يحتفلون باليوم الوطني السعودي- (فيديو)

شارك اللاعبون البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر/أيلو مُرتدين الأزياء العربية.

ونشر نادي النصر السعودي، الجمعة، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وأظهر الفيديو الذي يمتد لمدة دقيقتين و35 ثانية وعنون له “وطن لأبنائه والعالم.. هنا نحلم ونحقق”، جانبا من الاستعدادات المكثفة للاحتفال باليوم الوطني غدا السبت، داخل نادي النصر.

وارتدى نجوم الفريق يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الزي السعودي التقليدي، المكون من الثوب، والبشت، والشماغ (غطاء الرأس).

وأدى رونالدو وزملاؤه رقصة “العرضة” التراثية، وهي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في السعودية وتمثل جزءا مُهما من تاريخها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيه رونالدو مشاركته السعوديين في مناسباتهم الوطنية، حيث سبق وأن شارك في احتفالات يوم التأسيس خلال فبراير/شباط الماضي بارتداء الثوب السعودي وأداء رقصة “العرضة”.

ويلعب رونالدو حاليا في صفوف نادي النصر السعودي الذي وقع معه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عقدا احترافيا حتى يونيو/ حزيران 2025.

(الأناضول)