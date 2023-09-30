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بالاس يكبد يونايتد الهزيمة الرابعة في الدوري الإنكليزي

منذ ساعة واحدة

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مانشستر: تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل يواكيم أندرسن هدفا مبكرا ليقود كريستال بالاس للفوز 1-صفر على ملعب أولد ترافورد اليوم السبت.

وبعد الخسارة أمام برايتون أند هوف ألبيون في آخر مباراة على أرضه، تأخر يونايتد المتعثر بتسديدة أندرسن في الزاوية العليا في الدقيقة 25.

ومع وجود متسع من الوقت لإدراك التعادل، لم يصنع يونايتد الفرص حيث لم يختبر سام جونستون حارس بالاس.

وأهدر ميسون ماونت أفضل فرصة ليونايتد في الشوط الثاني، ليحقق بالاس الفوز ويرتقي إلى المركز التاسع في الترتيب متقدما بمركز واحد على يونايتد المتوج باللقب 20 مرة.

(رويترز)

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