بالتزامن مع مساعي التطبيع مع إسرائيل.. وفد سعودي في الضفة المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود- (فيديو وتغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

وصل وفد سعودي رسمي، الثلاثاء، برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري إلى الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت مسؤولة فلسطينية لوكالة فرانس برس.

وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي لوكالة فرانس برس أن “الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية”.

ومن المقرر أن يلتقي السديري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بمقر الوزارة، وعلى جدول أعماله لقاء الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وصول السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين نايف السديري إلى رام الله، لتقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس

#الشرق #الشرق_مباشر

https://t.co/11XEc46Mb5 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) September 26, 2023

وعلى صفحته على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) غرّد السفير السعودي السديري يقول: “من دولة فلسطين الحبيبة أجمل التحيات”.

وتعتبر زيارة الوفد، الذي وصل عبر جسر الملك حسين (اللنبي)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو التاريخية. وتأتي بالتزامن مع جهود أميركية لتطبيع العلاقات بين الرياض والدولة العبرية.

وفي أغسطس/ آب، عيّنت المملكة السديري سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً بمدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، آنذاك، أن السديري، وهو أيضاً سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان.

وهذه أول مرة تعيّن فيها السعودية سفيراً لها لدى فلسطين، علماً أنه كان للمملكة قنصلية عامة في القدس، لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 حيث كانت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، تخضع لإدارة أردنية آنذاك.

(وكالات)