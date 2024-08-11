“بالحد الذي تستطيعه القدرات والإمكانات”.. الخصاونة لأول مرة: “أبلغنا إيران وإسرائيل بالتصدي لحماية سيادتنا”

عمان- “القدس العربي”:

صاغ رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بحذر شديد وصراحة وخبرة عبارته وهو يعيد التأكيد على الموقف السيادي الأردني بعنوان “رفض اختراق الأجواء الأردنية من أي جهة كانت”.

ولأول مرة تضمن بيان رسمي لمسؤول رفيع عصر الأحد عبارة واضحة تجمع “الإسرائيليين بالإيرانيين” بصورة محددة في التحذير من أن المملكة ستسقط أي جسم طائر أو شيء يعتدي على السيادة الأردنية وفقا لعبارة استعملها أمس الأول نائب الخصاونة وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وخلافا لما ورد في بيانات سابقة كشف الخصاونة في ما يشبه بيان تلاه في افتتاح جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء بأن “الأردن أبلغ بشكل واضح وصريح الإيرانيين والإسرائيليين بأنَّه لن يسمح لأحد بأن يخترق أجواءه ويعرِّض حياة أو سلامة مواطنيه للخطر، وسيتصدى لأي محاولة اختراق فوق أجوائه“.

لكن الخصاونة ولأول مرة أيضا ربط مسألة “التصدي” الدفاعية بعبارة “وبالحد الذي يستطيعه ووفق قدراته وإمكاناته”.

فيما يتعلَّق بالتَّوتُّر والتَّصعيد ما بين إسرائيل وإيران، أكَّد الخصاونة أنَّ الأردن لن يسمح باختراق أجوائه من أيِّ جهة كانت، وسيتصدَّى لكلِّ ما من شأنه أن يشكِّل خطراً على أمنه الوطني ومواطنيه.

ثم اعتبر الخصاونة التصعيد والانحدار إلى هذا الدرك من الجرائم إلى جانب استخدام التَّجويع كسلاح ضد أهلنا في قطاع غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يتزامن دائماً مع مفاوضات تكون فيها الآمال مرتفعة بإنجاز صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار يفضي إلى وقف آلة التَّقتيل والقتل المستمرة والمروِّعة التي تقترف بحق أهلنا في قطاع غزَّة.

وفي مسألة الجاهزية الأردنية وخصوصا اقتصاديا شرح رئيس وزراء المملكة: “سيرورة الحياة إن لم تنتظم، وبشكل خاص سيرورة الحياة الاقتصادية، فإن من شأنها أن تؤدِّي إلى خسائر قد تقيِّد قدرتنا على تلبية الاحتياجات لأهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة ودعمهم وإسنادهم، كما أنها ضرورية ومطلوبة لننهض باقتصادنا في إطار محاور مشروع التَّحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بكل جوانبه السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة”.

ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي العام قد تأثر بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفي البحر الأحمر لجهة ارتفاع التكاليف ولجهة تباطؤ حركة السياحة وحتى تغير أنماط الاستهلاك بفعل ما يجري من جرائم مستمرة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في المنطقة برمتها.