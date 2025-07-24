بالخمر والماء الساخن.. تعذيب أسرى غزة بسجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: كشفت شهادات جديدة لأسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن تعرضهم لجرائم تعذيب جسدي ونفسي، بينها الإجبار على شرب الخمر وسكب الماء الساخن على الجسد.

جاء ذلك وفق شهادات أسرى زارتهم طواقم قانونية في يوليو/ تموز الجاري، حسب بيان مشترك صدر الخميس عن نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية).

وأوضحت المؤسستان أن الطواقم القانونية حصلت على تلك الشهادات المقتضبة خلال زياراتهم أسرى النقب وعوفر وسديه تيمان والمسكوبية.

وأفادتا بأن الشهادات تعكس ارتفاع مستوى الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى، خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.

كما تعكس “ظروف احتجازهم الحالية، وما يواجهونه من جرائم طبية، وتجويع ممنهج، وحرمان وسلب مستمر داخل المعتقلات والمعسكرات”، وفق البيان.

المؤسستان أكدتا أن هذه “الشهادات المستمرة تمثل جزءا من مئات الإفادات التي وثقها أسرى غزة”.

وشددتا على أن هؤلاء الأسرى “تعرضوا لجرائم تعذيب وتنكيل وإذلال، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، ما أسفر عن استشهاد العشرات، بينما لا يزال عدد آخر منهم رهن الإخفاء القسري”.

وقال أسير إن السجانين الإسرائيليين أجبروه على شرب الخمر (المحرم دينيا).

وأفاد آخر بتعرضه لتعذيب نفسي دفعه لمحاولة الانتحار، بعد أن أبلغه المحقق باستشهاد أفراد عائلته، ثم تبين خلال زيارته أن عائلته بخير.

وتضمنت إحدى الشهادات، “قيام السجانين بسكب الماء الساخن على جسد معتقل، وتحدثت أخرى عن إجبار معتقلين على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرّح”.

كما تعرض أسير لهجوم من كلب بوليسي تسبب بإصابته.

(وكالات)