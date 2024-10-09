بالمر أفضل لاعب في العام بتصويت الجماهير الإنكليزية

لندن: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء، اختيار كول بالمر، أفضل لاعب في إنكلترا لموسم 2023-2024 بتصويت الجماهير.

وتفوق لاعب وسط تشيلسي (22 عاما) على لاعب وسط ريال مدريد جود بلينغهام الذي جاء في المركز الثاني، ومهاجم أرسنال بوكايو ساكا، الفائز بالنسختين السابقتين، الذي حل ثالثا.

خاض بالمر مباراته الأولى مع منتخب إنكلترا في الفوز 2-صفر على أرضه أمام مالطا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وبلغ رصيده حاليا تسع مباريات دولية مع المنتخب الأول بما في ذلك خمس مباريات في بطولة أوروبا 2024 وسجل هدفين في تلك الفترة.

وجاء أحد أهدافه في المباراة النهائية التي خسرتها بلاده أمام إسبانيا في برلين في يوليو/ تموز الماضي بعد أن صنع هدف الفوز لزميله أولي واتكينز في وقت متأخر من المباراة ضد هولندا في الدور قبل النهائي.

وأصبح بالمر، الذي سجل ستة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، أول لاعب من تشيلسي يفوز بالجائزة منذ أن فعلها مساعد مدرب إنكلترا الحالي آشلي كول في 2010.