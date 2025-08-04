باميلا الكيك ترتدي فستانا بلون الكوفية الفلسطينية في مهرجان بياف 2025

بيروت – «القدس العربي»: في إطلالة لافتة على السجادة الحمراء خلال مهرجان «بياف 2025»، اختارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تحمل رسالتها بصمت ووضوح، فارتدت فستاناً جميلا مستوحى من الكوفية الفلسطينية، حمل شعار «أوقفوا الدم».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا دايما بعبر عن موقف من خلال ملابسي، حسب الزمان والمكان، الفستان اتعمل في 4 أيام انا طلعت بالفكرة دي حبيبت أوصل رسالة إنسانية لفلسطين».

وتابعت: «فلسطين صارت فكرة وبالفكرة دي بنلقي الضوء على الاقليات أنا بنت الله، والله واحد إحنا مضيعين في التسميات، وهي فكرة بسيطة وبدون مجوهرات الملائكة اللي حواليا هي مجوهراتي».

وقلما ارتدت فنانة لبنانية الكوفية في مهرجان كبير كما فعلت الكيك، ففي خطوة تضامنية لافتة مع الشعب الفلسطيني، كانت الفنانة بطلة مسلسل «كريستال»، الذي يحصد نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، أطلت في بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة على جمهورها العريض بصورة على موقع «إنستغرام»، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، وأرفقت الصورة بتعليق: «القدس عاصمة فلسطين».

وتفاعل المتابعون للغاية معها، مؤيدين كلامها، ومنوّهين بتضامنها مع فلسطين، حيث حظيت الصورة على أكثر من 80 ألف علامة إعجاب.