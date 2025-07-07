باميلا الكيك تكشف عن تعرّضها لكسر في يدها خلال تصوير “آسر”- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرّضت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك لحادث غير مقصود خلال تصوير مسلسل “آسر”، وأُصيبت بكسر في يدها، مما استوجب تغييراً في أسلوب ملابسها لاستكمال التصوير.

ونشرت باميلا عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو كشفت فيه عن كسر في يدها وقالت: “خبر مؤسف لناس وبيبسط كتير ناس، للأسف للأسف بالزمن العار نكسرت إيدي، ممثل لن نبوح باسمه الآن تحمس جداً جداً وكسرلي إيدي”.

وأضافت أنها اضطرت إلى أن تلف يدها لحمايتها، وطلبت من الجمهور ألا يستغرب أي تغيير في إطلالتها خلال الحلقات المقبلة بسبب الإصابة.

وأشارت إلى صعوبة الموقف، خاصة أن المشاهد المتبقية تتضمن الكثير من العنف وتتطلب جهداً بدنياً، قائلة: “ما بعرف شو بدي قول! أنبسط؟ أزعل؟ كتير صعب لأن بآخر عشرين حلقة الأحداث بتصير فيها عنف وبدها الأيد.. ما في شي بصير بالصدفة، الحمد لله على كل شي، أنا منيحة ودايماً رح نكون مناح لو شو ما صار معنا”.

وتابعت: “بآخر تصوير 20 حلقة، ومن كتر الحماس والشغف، زميلي بالمشهد، وعلماً أنه رجال وإنسان حقيقي، بفتخر إنّي وقفت بوجهه، طبعاً مش بالقصد، ساهم إني أوقع على إيدي بطريقة غير إرادية.. كان صعب ولكن نحن من الصعب منطلع تحدي”.

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باميلا أرفقت الفيديو بتصويت للجمهور وسألتهم من يتوقعون أن يكون الممثل الذي تسبب بالحادث، واضعة خيارين هما: خالد القيش وباسل خياط.

وانهالت التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل، فيما ذهب آخرون لتخمين اسم الممثل، وطالب بعض المتابعين بكشف تفاصيل أوفى عن كيفية وقوع الحادثة.