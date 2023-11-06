سياسة | دولي

بانكوك تؤكد أن حماس ستفرج عن المحتجزين التايلانديين في غزة قريبا 

منذ 41 دقيقة

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بانكوك: أكد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين اليوم الإثنين، أن الثلاثة والعشرين تايلانديا المحتجزين لدى حركة حماس في غزة بخير، بعد أن قال مفاوضون تايلانديون إنه سيتم الإفراج عنهم قريبا.

ونقلت صحيفة “نيشان” التايلاندية عن سريتا قوله إنه تحدث مع الجنرال سونغويت نونباكدي، قائد القوات المسلحة التايلاندية الملكية، مساء أمس الأحد، وتم إبلاغه أن كل المحتجزين التايلانديين الثلاثة والعشرين لا يزالون بخير.

وقال سريتا إن سونجويت اطلع على صور المحتجزين، مضيفا أن رئيس الأركان لا يزال يتفاوض مع حماس من خلال ماليزيا من أجل الإفراج عن الأسرى التايلانديين.

ووفقا للصحيفة، قال رئيس الوزراء إن المفاوضين ينتظرون وقفا لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين كي تسنح الفرصة لإخراج المحتجزين من قطاع غزة.

وقال سريتا إن تايلاند تعتمد على ماليزيا التي تقوم بجهود الوساطة من أجل الإفراج المحتجزين.

(د ب أ)

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