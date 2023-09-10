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بايدن: أجريت أرفع محادثات مباشرة مع القيادة الصينية منذ أشهر

منذ ساعة واحدة

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هانوي: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه أجرى أرفع محادثات مباشرة مع القيادة الصينية منذ أشهر، وقال إن التقلبات الاقتصادية في الصين لن تدفعها إلى غزو تايوان.

وأضاف بايدن للصحفيين “فريقي وطاقمي لا يزالون يجتمعون مع فريق الرئيس شي (جين بينغ) وحكومته… التقيت في الهند اليوم برجله الثاني”.

كان رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ ممن حضر القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي.

وأضاف بايدن أن محادثاتهما تناولت الاستقرار ونصف الكرة الجنوبي.

وقال إن الاقتصاد الصيني يعاني بسبب تباطؤ النمو عالميا لكنه لن يدفع بكين إلى اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الراهن في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال بايدن “لا أعتقد بأن ذلك سيدفع الصين إلى غزو تايوان”.

(رويترز)

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