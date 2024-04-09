بايدن: أدعو لوقف إطلاق النار في غزة.. سياسة نتنياهو خاطئة

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بُثت الثلاثاء أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة “خاطئة”، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وتعليقات بايدن هذه تعد من أقوى انتقاداته لنتنياهو حتى الآن وسط تزايد التوتر حيال حصيلة القتلى المرتفعة بين المدنيين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والظروف الصعبة داخل القطاع.

وقال بايدن لشبكة “يونيفيجين” الأمريكية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب “أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته”.

وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الأسبوع الماضي كان “فظيعا”.

وأضاف “لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد”.

وتمثل تصريحات بايدن بشأن وقف إطلاق النار تحولا عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن العبء يقع على عاتق حماس للموافقة على هدنة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وكثّف بايدن أيضا من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلا إنه تحدث مع السعودية والأردن ومصر وهم “مستعدون لإدخال هذه الأغذية”.

وأضاف “لا يوجد عذر في عدم توفير احتياجات هؤلاء الناس من الغذاء والدواء”.

وأظهرت المقابلة التحول الكبير في سياسة بايدن تجاه إسرائيل منذ مقتل عمال الإغاثة من “المطبخ المركزي العالمي” في غزة.

(أ ف ب)