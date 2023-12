ضغوطات أمريكية لتقليص الحرب على غزة لحملة أقل كثافة وبايدن يقول إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ المدنيين- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله اليوم الخميس عما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن ردا على سؤال من صحافي “أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذرا”.

Q: “Do you want Israel to scale back its assault on Gaza by the end of the year? Do you want them to tone it down? Move to a lower intensity phase?”

President Biden: “I want them to be focused on how to save civilian lives, not stop going after Hamas, but be more careful.” pic.twitter.com/Dd50VOKlSH

— CSPAN (@cspan) December 14, 2023