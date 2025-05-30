بايدن: “أشعر أنني بخير” بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا

ويلمنغتون (الولايات المتحدة): قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لصحافيين الجمعة إنه يشعر بـ”تفاؤل” حيال المستقبل، بعد إدلائه بأول تصريح علني له منذ الكشف عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.

وقال بايدن البالغ 82 عاما إثر مناسبة في دلاوير لتكريم الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في ساحات المعارك “حسنا، المآل جيد. كما تعلمون، نحن نعمل على كل شيء. الأمور تسير على ما يرام. لذلك، أشعر أنني بخير”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستاتا من النوع العدواني.

وقال الرئيس السابق للصحافيين إنه قرر نظام العلاج، مضيفا أن “التوقع يفيد بأننا سنتمكن من التغلب عليه”.

وتابع “ليس (السرطان) في أي عضو، عظامي قوية، لم ينتشر. لذا أشعر أنني بخير”.

وطغت الصحة الذهنية والبدنية لبايدن، الرئيس الأكبر سنا في المنصب على الإطلاق، على انتخابات 2024.

فبعد أداء كارثي في المناظرة مع دونالد ترامب، وضع بايدن حدا لحملته لولاية ثانية.

وعندما أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابته بالسرطان، أشير إلى أن المرض تمدّد إلى العظام.

لكن بايدن قال للصحافيين “نحن جميعا متفائلون بشأن التشخيص. في الواقع، أحد كبار الجراحين في العالم يعمل معي”.

وتحوّلت الخلافات السياسية حول إنهاء بايدن حملته إلى فضيحة كبرى منذ صدور كتاب “الخطيئة الأصلية” الذي يزعم أن إدارة البيت الأبيض في عهد بايدن تستّرت على تدهور قدراته الذهنية خلال ولايته.

ولدى سؤال الرئيس السابق عن الجدل ردّ ساخرا وممازحا بالقول “أنا عاجز ذهنيا ولا أستطيع المشي”.

وقال إنه لا يندم على ترشحه في بادئ الأمر لولاية ثانية، وإن معارضيه في صفوف الديمقراطيين كان بإمكانهم مقارعته في سباق الترشح عن الحزب لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك “لأنني كنت سأهزمهم”.

وفي تصريحات رسمية سابقة في نيوكاسل في ولاية ديلاوير، تحدث بايدن عن رئاسته باعتبارها أعظم شرف له، ودعا إلى تحسين معاملة المحاربين القدامى.

ولكنه أطلق تصريحاته الأكثر تأثرا في الذكرى العاشرة لرحيل ابنه المحارب في الحرس الوطني بو بايدن، بسرطان الدماغ عن عمر ناهز 46 عاما.

وقال بايدن الذي حضر مراسم تأبين ابنه في وقت سابق من اليوم “بالنسبة لعائلة بايدن، هذا اليوم هو الذكرى العاشرة لفقدان ابني بو الذي قضى عاما في العراق”، مضيفا “إنه يوم عصيب”.

(أ ف ب)