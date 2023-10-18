بايدن: أشعر بـ”الغضب والحزن العميق” إزاء “انفجار” المستشفى بغزة- (تغريدة)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر الأربعاء، إنه وجه فريقه الخاص بجمع المعلومات حول ملابسات قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي خلف أكثر من 500 شهيد.

وقال بايدن في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: “أشعر بالغضب والحزن العميق إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح”.

وأضاف: “فور سماعي بهذه الأخبار، تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأصدرت توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص بي لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط”.

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national… — President Biden (@POTUS) October 17, 2023

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن “ما يزيد على 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة”.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

وشدد بايدن في تدوينته على أن بلاده “تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع”، مضيفا “نحن نحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة”.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل الساعة العاشرة صباحا في زيارة تستغرق 5 ساعات يلتقي خلالها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)