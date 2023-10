بايدن: أشعر بـ”الغضب والحزن العميق” إزاء “انفجار” المستشفى بغزة- (تغريدة)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر الأربعاء، إنه وجه فريقه الخاص بجمع المعلومات حول ملابسات قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي خلف أكثر من 500 شهيد.

وقال بايدن في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: “أشعر بالغضب والحزن العميق إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح”.

وأضاف: “فور سماعي بهذه الأخبار، تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأصدرت توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص بي لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط”.

