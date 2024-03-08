بايدن: أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في غزة معظمهم ليسوا من “حماس” 

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة، وإن جلّهم ليسوا أعضاء في حركة “حماس”.

جاء ذلك في خطاب “حالة الاتحاد” بالكونغرس أشار فيه إلى أن “إسرائيل عاشت اليوم الأكثر دموية منذ المحرقة” عقب هجمات “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفت بايدن إلى أن لإسرائيل الحق في ملاحقة “حماس” حتى النهاية.

وقال: “أودت هذه الحرب بحياة مدنيين أبرياء أكثر من كل الحروب السابقة في غزة مجتمعة، لقد قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم ليسوا أعضاء في حماس، قُتل الآلاف والآلاف من النساء والأطفال، وتيتم الأولاد والبنات”.

🇺🇸🇵🇸 une manifestation pro-palestinienne 🇵🇸 BLOQUE la route du cortège de #BIDEN depuis le discours sur l'état de l'Union au Capitole des États-Unis 🇺🇸. #FreePalestine #Genocide_in_Gaza pic.twitter.com/8wPWu2YkYY — Boban Driçlek (@tintouche92i) March 8, 2024

وأعلن بايدن أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي من أجل إنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر هذا الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين غزة.

وأضاف: “سيمكن هذا الميناء المؤقت من دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، ولكن يجب على إسرائيل أيضاً أن تقوم بدورها، وعليها السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن تضمن عدم تعرّض العاملين في المجال الإنساني لإطلاق النار، وأبلغت القادة الإسرائيليين بذلك، حيث لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية ورقة مساومة أو قضية ثانوية”.

كما جدّد تأكيده أن الحل السياسي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثّل في حل الدولتين.

(الأناضول)