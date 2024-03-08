بايدن: أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في غزة معظمهم ليسوا من “حماس” 

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة، وإن جلّهم ليسوا أعضاء في حركة “حماس”.
جاء ذلك في خطاب “حالة الاتحاد” بالكونغرس أشار فيه إلى أن “إسرائيل عاشت اليوم الأكثر دموية منذ المحرقة” عقب هجمات “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفت بايدن إلى أن لإسرائيل الحق في ملاحقة “حماس” حتى النهاية.
وقال: “أودت هذه الحرب بحياة مدنيين أبرياء أكثر من كل الحروب السابقة في غزة مجتمعة، لقد قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم ليسوا أعضاء في حماس، قُتل الآلاف والآلاف من النساء والأطفال، وتيتم الأولاد والبنات”.
🇺🇸🇵🇸 une manifestation pro-palestinienne 🇵🇸 BLOQUE la route du cortège de #BIDEN depuis le discours sur l'état de l'Union au Capitole des États-Unis 🇺🇸. #FreePalestine #Genocide_in_Gaza pic.twitter.com/8wPWu2YkYY
— Boban Driçlek (@tintouche92i) March 8, 2024
وأعلن بايدن أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي من أجل إنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر هذا الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين غزة.
وأضاف: “سيمكن هذا الميناء المؤقت من دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، ولكن يجب على إسرائيل أيضاً أن تقوم بدورها، وعليها السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن تضمن عدم تعرّض العاملين في المجال الإنساني لإطلاق النار، وأبلغت القادة الإسرائيليين بذلك، حيث لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية ورقة مساومة أو قضية ثانوية”.
كما جدّد تأكيده أن الحل السياسي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثّل في حل الدولتين.
(الأناضول)
خسءت يا منافق،اللعنة عليك و على امتالك
وأخيرا يريد إستمالة المنتخبين الأمريكيين المتاعطفين مع فلسطين .
لا هذا ولا ذاك “غير ملتزم” . فترامب يميني إنجيلي منافق سياسته في الشرق الأوسط هدفها التسريع بمجيء المسيح (المخلص) لا غير لا يحب اليهود ولا يحبونه.
أظن – حان الوقت للتفكير جيدا في وضع استراتيجية عربية ( ولو لمرة واحدة ) وصرف أموال ( الدول الغنية ) لاختراق جدران السياسة الدولية , بتعريف أبسط ( لوبيات سياسية عربية ) هناك محاولات أحادية محتشمة غير كافية. الأفضل أن تكون من تدبير الجامعة العربية. صندوق مال خاص, كل دولة تدفع حسب قوتها الاقتصادية.
” لماذا يسمح بالاستمرار في ذبح الأبرياء في غزة, ؟ ” لنتعلم من يهود العالم . في الوقت الذي يذبح ويسلخ فيها الأطفال في غزة تقوم وسائل الإعلام في هذا البلد على الأقل بتقديم برامج وثائقية عن النازية والمحرقة إلخ …. لماذا ؟ لأن الجهة الأخرى ضعيفة . الغرب يلهث وراء مصلحته الاقتصادية ولدى البعض من العرب المال الذي قد يصنع المعجزات. إن كنت على حق ولم تستطع أن تقنع به غيرك, فلا فائدة من ذاك الحق.
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتحية للجناح العسكري لحركة فتح المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و الأقصى المبارك في هذا الشهر المبارك يا مبارك 🇵🇸🤕☝️🔥🚀👹
30 ألف فلسطيني دماؤهم ستظل وصمة عار على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي إلى يوم القيامة يا حثالة النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الله سينتقم لدماء أطفال غزة منكم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان 🇵🇸🤕☝️🔥🚀👹🚀🚀
بايدن جسد بلا روح او ضمير حاله حال الكثير من السياسيين الأمريكان الذين يبيعون ضمائرهم من اجل مستقبلهم السياسي. بايدن اعترف بأنه صهيوني اكثر من الصهاينة ومن اجل اعادة انتخابه يستمر برفض وقف إطلاق النار والآن يريد إنشاء ميناء في غزة للمساعدات الانسانية. هذه الفعلة الرخيصة لن تغير تعاطف اصحاب الضمير مع القضية الفلسطينية. فشلك في الانتخابات القادمة أكيدةيابايدن والرابح ترمب المتهم ب ٩١ قضية فساد هو ليس افضل منك بل اسوأ منك ولا يحمل أي احترام للمسلمين او العرب بالذات. الهدفي عونكم يا أهل غزة العزة.