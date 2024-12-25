سياسة | دولي

بايدن: أمريكا ستواصل إرسال الأسلحة لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي في عيد الميلاد

25 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إنه طلب من وزارة الدفاع مواصلة زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد هجوم شنته روسيا في يوم عيد الميلاد على بعض مدن أوكرانيا وشبكتها للطاقة.

وذكر بايدن في بيان “كان الغرض من هذا الهجوم الشنيع هو حرمان الشعب الأوكراني من التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء، وتعريض سلامة شبكته للخطر”.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب المنصب من الديمقراطي بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت شبكة الطاقة في البلاد، فضلا عن قصف بعض المدن بصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيّرات يوم الأربعاء.

ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تعهّدت واشنطن بتقديم مساعدات بقيمة 175 مليار دولار لأوكرانيا.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 4:41 ص

    ههه أسلتحكم القذرة سترتد عليكم بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام يا عصابة اللئام ✌️🇷🇺💪🚀🐒💣🔥

    رد

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