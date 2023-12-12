بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي لغزة… ووزيران يردان: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب “قصفها العشوائي” لقطاع غزة، ودعا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها “لا تريد حل الدولتين”.
وهذه التصريحات غير مسبوقة من جانب بايدن منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي، في 7 أكتوبر، شن حرب مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفا و412 شهيداً و50 ألفا و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وقال بايدن، في كلمة خلال فعالية لجمع تبرعات لحملته الانتخابية بواشنطن، إن “أمن إسرائيل يمكن أن يعتمد على الولايات المتحدة، ولكن حاليا لديها أكثر من الولايات المتحدة.. لديها الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم تدعمها”.
غير أنه استدرك قائلا إن الإسرائيليين “بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي”.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف بايدن أنه “على رئيس الوزراء نتنياهو تغيير حكومته المتشددة.. هذه هي الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين (فلسطينية إلى جانب إسرائيلية)”.
ومنذ نحو عام، يترأس نتنياهو حكومة ائتلافية توصف في الإعلام العبري بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، لا سيما على صعيد السياسات تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وقال بايدن إنه عندما حذر نتنياهو من فقدان الدعم الدولي بسبب القصف، رد الأخير بأن الولايات المتحدة قصفت ألمانيا بالقنابل في الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وأسقطت القنبلة النووية على اليابان.
وأردف تم إنشاء مؤسسات عديدة بعد الحرب العالمية الثانية، للتأكد من عدم تكرار ذلك.. لا ترتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبناها في (أعقاب) 11 سبتمبر (أيلول 2001)”.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، التي استهدفت مباني في مدينتي واشنطن ونيويورك بطائرات مدنية، غزت قوات تحالف دولي، بقيادة واشنطن، أفغانستان والعراق في عامي 2001 و2003 على الترتيب.
وكشف بايدن أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان سيزور إسرائيل هذا الأسبوع.
وفي أول تعليق رسمي رداً على تصريحات بايدن، قال وزيران إسرائيليان إن تل أبيب “لن تسمح أبدا بإقامة دولة فلسطينية”.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في منشور بحسابه على منصة “إكس”: “نحترم ونعتز برئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الذي بذل قصارى جهده خلال أصعب فترة مرت بها دولة إسرائيل. هذه هي الصداقة الحقيقية”.
ومضى مستدركا: “لكننا نعيش هنا، وهذا هو بلدنا. والإرث التاريخي لأسلافنا. ولن تكون هناك دولة فلسطينية هنا. ولن نسمح أبداً بإقامة دولة أخرى بين نهر الأردن والبحر. لن نعود أبدًا إلى أوسلو”، في إشارة للاتفاق الموقع عام 1993 بين إسرائيل وفلسطين برعاية أمريكية.
وتابع كرعي: “على حد تعبير الرئيس بايدن فإن أمن الشعب اليهودي على المحك هنا. قطعا نعم. والدولة الفلسطينية ستعرضه للخطر”.
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي بمجلس الوزراء المصغر (كابينت) جدعون ساعر، معلقا على تصريح بايدن بضرورة تغيير حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت بعد الحرب (دون أن يذكر اسم الرئيس الأمريكي صراحة): “كانت هذه الحكومة الوحيدة الممكنة”.
وأردف في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “الآن لا توجد قرارات جيدة – هناك قرارات ضرورية”، مضيفا أنه “من المهم الإبقاء على حكومة الطوارئ خلال الحرب”.
واعتبر “ساعر” أن حل الحكومة “سيشجع حماس وحزب الله وإيران”.
وأشار إلى اليوم التالي للحرب، بقوله: “لن نوافق على دولة رعب فلسطينية، لا في الضفة الغربية ولا في غزة؛ لن نوافق على التنازل عن المسؤولية الأمنية هناك، ولن نوافق على المساس بالاستيطان بالضفة الغربية”.
من جانبها، قالت تسيغا ميلاكو النائبة بالكنيست (البرلمان) عن حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو إن “مسألة تشكيل الحكومة هي مسألة سياسية وداخلية”، وفق “يديعوت أحرونوت”.
في المقابل، ألقت ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل اليساري، المناهض لحكم نتنياهو بالضوء على التناقض الأمريكي في التعامل مع الحرب بغزة.
وقالت في منشور بحسابها على “إكس”: “ينبغي أن يكون مفهوما أن الولايات المتحدة في عهد بايدن هي التي تزودنا بالقنابل التي نستخدمها لقصف غزة وحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة هو الذي يسمح لنا بمواصلة القتال هناك”.
وأضافت: “بايدن نفسه يقول اليوم بوضوح ودون لبس إن إسرائيل يجب أن تعترف بدولة فلسطينية”.
والجمعة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.
وعلقت ميخائيلي على تصريح لنتنياهو في وقت سابق الثلاثاء قال فيه “أود أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو”.
وقالت في هذا الصدد: “يمكن لنتنياهو أن يستمر في الكذب والتحريض بشأن أوسلو، وهذا لا يخفي حقيقة أنه ليس لديه حل آخر لليوم التالي للحرب. إن أفعاله لا تؤدي إلا إلى تعريض أمن إسرائيل للخطر”.
وختمت ميخائيلي بالقول: “التسوية السياسية وحدها هي التي ستضمن أمن إسرائيل وسلامها، ولهذا السبب يجب أن ترحل هذه الحكومة على الفور”.
ومساء الإثنين، خلال حفل في البيت الأبيض بمناسبة “عيد الأنوار” اليهودي، شدّد بايدن على وجوب أن يتوخى الإسرائيليون “الحذر” لأن “الرأي العام العالمي يمكن أن يتغيّر في أي وقت”.
وتطرّق إلى العلاقات التي يسودها غالبا التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومساء الإثنين قال الرئيس الأمريكي إن نتنياهو يضع على مكتبه صورة لهما معا عندما كان سيناتورا شابا.
وقال بايدن إنه كتب على الصورة العبارة التالية “بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي)، انا أحبك كثيرا لكني لا أوافق على شيء مما تقوله”.
وأضاف أمام ممثلين عن المجتمع اليهودي تمت دعوتهم إلى البيت الأبيض “هذا الأمر لا يزال صحيحا في يومنا هذا”.
(وكالات)
أظن أن إسرائيل الإرهابية بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي ، منذ أسابيع وليس اليوم ، بسبب قصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين . إذا كان الرئيس الأمريكي طالب اليوم رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بتغيير حكومته المتشددة ، ولم يطالبه بوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ، فلأنه يريد أن يربح أصوات الأمريكيين من العرب والمسلمين ولا يريد أن يخسر الايباك .
استمعت لتصريح بايدن مباشرة…وكان ردّ فعلي أنْ ضحكت مما قاله: ( فعلًا بايدن لا يقل خبثًا في تضليله وخداعه وكذبه عن نتنياهو ).أمس كان يتبجح بصهيونيته رغم أنه ليس يهوديًا؛ وبعد (24 ساعة ) يقول كلامًا مائلًا عما قاله أمس.
ونسب بايدن كلامه بشأن فقدان إسرائيل للتعاطف الدوليّ بجرائم القتل العشوائيّ للمدنيين.كأنّه الآن فقط انتبه هذا
الرئيس للسبب؛ وهو كلّ يوم يرى ويسمع ( بالمناسبة قبل سنين سألت إعلاميًا أمريكيًا: ما هي الصحف العربيّة التي يوميًا تدخل إلى البيت الأبيض ؟ ).فأجابني : هناك خمس صحف عربيّة؛ ذكر منها جريدة الأهرام المصريّة وجريدة القدس العربيّ؛ وصحيفة سوريّة وأخرى لبنانيّة وخامسة جزائريّة.إنّ السبب وراء تصريح بايدن { الجديد } عائد إلى
سببين مباشرين: الأوّل: فعاليّة المقاومة الغزيّة التي قلبت المعادلة ضد قوات إسرائيل والقوات المتحالفة معها من
أمريكان وإنكليز وفرنسيين وألمان وهولنديين وأستراليين وكنديين وآخرين من حلف الناتو ومن خارج الحلف كاليابان.
الثاني: نتائج زيارة الرئيس بوتين للمملكة العربيّة السعوديّة؛ التي سعت بنجاح إلى حرمان بايدن من الفوز بالانتخابات
القادمة…وسبق لنا ذكر ذلك بوضوح في تعليق سابق مع مقال الكاتب صادق الطائيّ في أوّل أمس في القدس العربيّ.
الان وقد عصيت من قبل.
آبدات تغيير رأيك بعد ان ازهقت اكثر من 18000 روح. Unfortunately, it’s too late for you Mr Biden to change your mind now.
قاتل الاطفال
هل هذا يعتبر انتصارا للصهاينة من قبل الدول الداعية لإطلاق النار في غزة ؟ لأن الصهاينة لم يحققوا إي تقدم في الميدان وتعمدوا إبادة شعب فلسطين بالقنابل الأمريكية والبريطانية والألمانية والإطالية والفرنسية والدعم الخليجي للإحتلال الصهيوني .فالمعركة في غزة كشفت للرأي العام الشعبي وليس الحكومات المتربصة بالشعب الفلسطيني ان ما يقع في غزة جريمة حرب وعلى المحكمة العدل الدولية ان يخرج الملف للمداولة للقبض على مجرمي الحرب الصهاينة وبايدن ووزير الخارجية والدفاع ووزير خارية ابريطانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا .وآخرون ممن لهم يد في ابادة الشعب الفلسطيني بغزة والضفة .الشعوب عليها أن تتولى محاكمة هؤلاء المجرمين .
Le mariage de rsison زواج المصالح كما يقول المثل الفرنسي .أميركا تبحث عن مصالحها والاسرائليين يجسدون مصالح الامريكيين من خلال الموقع الاقتصادي للصهاينة بالعالم…بايدن يصرح بأنه صهيوني..رجل دولة عظمى يستجدي مباركة دولة الاحتلال ..تصور لو ان رجل دولة عربية او إسلامية يصرح ويقول ..انا حمساوي من حماس فأكيد بأن اول مايتهم بأنه على الاقل معادي للسامية اذا لم يكن إرهابيا..
أميركا ليس لها صديق بل مصالح ..زواج المصالح ..تستخدم من تريد استخدامهم وثم ترميهم كما ترمى الوقاء الحافظ….بعد الممارسة السياسية السريرية.
وسيأتي هذا اليوم الذي سيعصف به هذا الكيان مع مهب الربح…العرب بقوا باسنبانيا اكثر من 500 عام والدولة العثمانية احتل نصف الكرة الأرضية وانقشرت…
75 عام ولم يغمض لهم جفن ل ..والأرض ترفضهم وسيأتي اليوم ستبصقهم كحمم البركان.
هذا هو الفرق بين الغرب والعرب في السياسة والدبلوماسية,,, فدبلوماسية الحرب لها مراحلها ولكل مرحلة نغمتها وقافيتها ونعومة او حدة نبرتها!!!! والكلام غير الافعال،، ولقد فعلت الولايات المتحده بمواقف من اليوم الاول تسليحا و دعما اداريا وعسكريا من الفضاء والجو والبر والبحر ,, وتم ادارة المعركة من خلال جنرالات الحرب الامريكان الذين قادوا حروب الابادة الامريكية في افغانستان والعراق وسوريا والصومال,,, والان ، ادارة الهزيمة العسكرية على الارض ، والهزيمة المعنوية التي اظهرت الولايات المتحدة والكيان على حقيقتهما!!! من دفع بايدن الى هذه التصريحات، طبعا بعد مصالحه الشخصية الحزبية الانتخابية، والمصلحة الامريكية، هي اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة واليسار في الكيان، الذي يرى هزيمتها الاستراتيجية تحاصره وتحاصر مستقبل الكيان برمته,,, غزة هي عقدة النجار الامريكي الذي لسوء حظه اتته في وقت غير مناسب لتعلن عن بداية نهاية الامبراطورية الامريكية ووكلائها معها,,, لقد كشفت غزة عن عظم الامبراطورية التي نخرها السوس,,, وعلم العالم وشاهد ورأى ،،، وتمنى انه علم بذلك منذ سنين حتى لا يبقى تحت استعباد وارهاب وردع مومياءات الهيمنة الزائفة,,,
بعـــد ان أطلق كلبتـــــــه، بايــدن يريــــد الطريــدة.
هذه إسمها “مراوغة ديبلوماسية” لأن أمريكا تزود إسرائيل بآلاف الأطنان من الأسلحة و تمنع تصويت مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.🗽🗽🗽
الرئيس الأمريكي يريد فقط التحايل على الإحتجاجات داخل أمريكا و خارجها و إعطاء الوقت الكافي لإسرائيل من أجل مسح غزة من الخريطة. 🗽🗽🗽