بايدن: إسرائيل “لم تفعل ما يكفي” لحماية عاملي الإغاثة في غزة

واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة، مؤكّداً أنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي” لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين “يتضوّرون جوعاً”.
وقال بايدن في بيان إنّه يشعر “بالغضب والحزن” لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة، معتبراً أنّ توزيع المساعدات في القطاع صعب “لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها”.
(رويترز)
وأنتم يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي لم تفعلوا شيئا لكبح عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم✌️ 🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥
كذاب و دجال و مهندس الابادة الجماعية في غزة
ايها المسلمين. انها حرب قائمة ضد أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ومن قال لكم غير ذلك فهو كاذب
ماهذا الهبل الذي انته فيه يا مجرم حرب،تقول هذه العبارة منذ شهور ولانري الا القتل والدمار لعنه الله عليك وعلي كل الصهاينه امثالك