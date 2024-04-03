بايدن: إسرائيل “لم تفعل ما يكفي” لحماية عاملي الإغاثة في غزة

واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة، مؤكّداً أنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي” لحماية المتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين “يتضوّرون جوعاً”.

وقال بايدن في بيان إنّه يشعر “بالغضب والحزن” لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة، معتبراً أنّ توزيع المساعدات في القطاع صعب “لأنّ إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمّال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها”.

(رويترز)