بايدن: الأمريكية جوديث واينستين قُتلت على يد حماس في 7 أكتوبر- (صورة)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الأمريكية جوديث واينستين، التي كان يعتقد أن حماس اختطفتها، قُتلت على يد الحركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفا أن الأخبار أصابته “بالصدمة”.

وصرح بايدن الأسبوع الماضي بأن زوجها غادي هاجاي قُتل أيضا في اليوم نفسه.

Weinstein was fatally wounded during Hamas’ Oct. 7 attack on Israel, the kibbutz said. https://t.co/DuH8pZ9f42 pic.twitter.com/VCEiBjx9C1

BREAKING: Judy Weinstein, an American-Israeli-Canadian hostage, 70, was confirmed dead, Kibbutz Nir Oz said in a statement.

President Biden: “Jill and I are devastated to learn that American Judith Weinstein is also believed to have been killed by Hamas on October 7.” pic.twitter.com/6Q0RnI7b9d

