بايدن التقى في ليتوانيا زعيمة المعارضة البيلاروسية- (تغريدة)

فيلنيوس: التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في فيلنيوس، زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وانتقلت تيخانوفسكايا للإقامة في ليتوانيا بعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية عام 2020، والتي ادعت الفوز فيها على ألكسندر لوكاشينكو.

وأكد البيت الأبيض أن لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس “التزام الولايات المتحدة المتواصل بالدفاع عن حقوق الانسان، بما يشمل حرية التعبير، والانتخابات الحرة والنزيهة في بيلاروس”.

ويحكم لوكاشينكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيلاروس منذ زهاء ثلاثة عقود، وشهد عهده إسكات الأصوات المعارضة وقمع الصحافة المستقلة.

ويأتي لقاء الأربعاء بعدما أدى لوكاشينكو الشهر الماضي دور الوسيط بين بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد إعلان الأخير تمردا مسلحا على القيادة العسكرية في موسكو.

وكانت تيخانوفسكايا قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت رسالة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها المسجون سيرغي تيخانوفسكي الذي لم تتلق منه أي نبأ منذ آذار/مارس، قد توفي في السجن.

وكان تيخانوفسكي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس 2020 ضد لوكاشينكو، لكنه أوقف وأودع السجن قبل موعد الاقتراع. وخاضت زوجته الانتخابات بدلا منه، وتم الحكم عليها غيابيا بالسجن 15 عاما.

(أ ف ب)

Tonight I had the great honor to meet @POTUS after his historic speech at Vilnius University. I told him that we won’t stop our fight until #Belarus is free, democratic & independent. I was assured that Belarusians can count on 🇺🇸 support on the road to freedom. pic.twitter.com/Gq6sbj4zzP

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 12, 2023