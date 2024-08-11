بايدن: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة «ما زال ممكنا»

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، إنه “ما زال من الممكن” التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولايته.

وكان الرئيس بايدن قد حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، عندما زار نتنياهو واشنطن، على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

وذكر بايدن خلال مقابلته مع شبكة سي بي إس “إن الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، ما زالت قابلة للتطبيق”.

وأضاف “إنني فعليا أعمل يوميا – مع فريقي بالكامل – للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية. لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية”.

(د ب أ)