سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة «ما زال ممكنا»

11 - أغسطس - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، إنه “ما زال من الممكن” التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولايته.

وكان الرئيس بايدن قد حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، عندما زار نتنياهو واشنطن، على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

وذكر بايدن خلال مقابلته مع شبكة سي بي إس “إن الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، ما زالت قابلة للتطبيق”.

وأضاف “إنني فعليا أعمل يوميا – مع فريقي بالكامل – للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية. لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤولون أمريكيون: إيران قدمت تأكيدات مكتوبة لإدارة بايدن أنها لم تسع إلى اغتيال ترامب
15 - نوفمبر - 2024
المجتمع السياسي الأمريكي: الأزمات البنيوية وتأثيراتها الخارجية
14 - نوفمبر - 2024
ترامب مجدداً: بين الدهشة وعدمها 
13 - نوفمبر - 2024
الكرملين يقول إنه سيحكم على رئاسة ترامب على أساس أفعاله
6 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية