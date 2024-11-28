بايدن: القصف الروسي لأوكرانيا دليل على الضرورة “الملحّة” لدعمها

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنّ القصف الروسي الأخير لأوكرانيا هو دليل على الضرورة “الملحّة” لدعم كييف، في موقف يأتي قبل أقل من شهرين من تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب المشكّك بجدوى المساعدات العسكرية الضخمة لكييف.

وقال بايدن في بيان تعليقا على هجوم جوّي ضخم شنّته روسيا على منشآت للطاقة في أوكرانيا وأدّى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون أوكراني إنّ “هذا الهجوم شائن، ويذكّر مرة أخرى بالحاجة الملحّة وبضرورة دعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن نفسه في مواجهة العدوان الروسي”.

(أ ف ب)