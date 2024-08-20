بايدن: المحتجون على حرب غزة في شيكاغو “لديهم وجهة نظر”

شيكاغو: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، أن المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة في قطاع غزة أمام مقر المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو “لديهم وجهة نظر” محقة.

وأوضح: “هؤلاء المحتجون في الشارع لديهم وجهة نظر. الكثير من الناس الأبرياء يقتلون على الجانبين”، مضيفا أن الوقت حان “لإنهاء هذه الحرب”.

كذلك دعم الرئيس الأمريكي، نائبته كامالا هاريس في مواجهة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا إياه بأنه “فاشل”.

وحض الرئيس الديموقراطي الأمريكيين على “اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي بدلا من مجرم مدان” في إشارة إلى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقا.

(أ ف ب)