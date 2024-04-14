بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية “تقريبا”

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت، أن القوات الأمريكية، ساعدت في إسقاط “كل المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا”، مضيفا أنه أكد مجددا لبنيامين نتنياهو الدعم الأمريكي “الثابت” لإسرائيل.

وذكر بايدن في بيان أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق “ردّ دبلوماسي موحد” على الهجوم الإيراني “الوقح” بحسب وصفه.

وقال بايدن: “في وقت سابق من اليوم، شنّت إيران ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق، هجوما جويا غير مسبوق ضدّ منشآت عسكرية في إسرائيل. إنّني أدين هذه الهجمات بأكبر قدر من الحزم”.

ونفّذت إيران هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ليل السبت الأحد، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه الجمهورية الإسلامية ضد الدولة العبرية، بعد حوالى أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وذكر بايدن أنه تحدث هاتفيا في المساء مع نتنياهو ليؤكّد له مجددا “التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل”.

وأوضح الرئيس الأمريكي في البيان: “قلتُ له إنّ إسرائيل أظهرت قدرة ملحوظة على الدفاع عن نفسها ضدّ هجمات غير مسبوقة، وعلى إحباطها، باعثةً بذلك رسالة واضحة إلى أعدائها بأنّهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل”.

وأشار بايدن إلى أنّه سيتحدّث مع نظرائه في مجموعة السبع الأحد، لافتا إلى أنّ أعضاء “فريقه سيعملون مع نظرائهم في كلّ أنحاء المنطقة”، وسيبقون على اتصال “وثيق” مع القادة الإسرائيليين.

وتابع بايدن: “رغم أنّنا لم نشهد اليوم هجمات على قواتنا أو منشآتنا، سنبقى يقظين في مواجهة كل التهديدات، ولن نتردّد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا”.

(أ ف ب)