بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية “تقريبا”

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت، أن القوات الأمريكية، ساعدت في إسقاط “كل المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا”، مضيفا أنه أكد مجددا لبنيامين نتنياهو الدعم الأمريكي “الثابت” لإسرائيل.
وذكر بايدن في بيان أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق “ردّ دبلوماسي موحد” على الهجوم الإيراني “الوقح” بحسب وصفه.
وقال بايدن: “في وقت سابق من اليوم، شنّت إيران ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق، هجوما جويا غير مسبوق ضدّ منشآت عسكرية في إسرائيل. إنّني أدين هذه الهجمات بأكبر قدر من الحزم”.
ونفّذت إيران هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ليل السبت الأحد، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه الجمهورية الإسلامية ضد الدولة العبرية، بعد حوالى أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وذكر بايدن أنه تحدث هاتفيا في المساء مع نتنياهو ليؤكّد له مجددا “التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل”.
وأوضح الرئيس الأمريكي في البيان: “قلتُ له إنّ إسرائيل أظهرت قدرة ملحوظة على الدفاع عن نفسها ضدّ هجمات غير مسبوقة، وعلى إحباطها، باعثةً بذلك رسالة واضحة إلى أعدائها بأنّهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل”.
وأشار بايدن إلى أنّه سيتحدّث مع نظرائه في مجموعة السبع الأحد، لافتا إلى أنّ أعضاء “فريقه سيعملون مع نظرائهم في كلّ أنحاء المنطقة”، وسيبقون على اتصال “وثيق” مع القادة الإسرائيليين.
وتابع بايدن: “رغم أنّنا لم نشهد اليوم هجمات على قواتنا أو منشآتنا، سنبقى يقظين في مواجهة كل التهديدات، ولن نتردّد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا”.
(أ ف ب)
ايران استطاعت توجيه رساله بانها قادره على الرد .السوال هل سترد ايران في حال توجيه اسرائيل اي ضربه جديده على مصالحها فالواضح ان نتانياهو يريد جر ايران الى مواجهه عسكريه وهذا ما لاتريده ايران وهي ماضيه في مشروعها النووي ونتانياهو فشل سياسيا وعسكريا في غزه. ولبنان ومع ايران والحرب في غزه اظهرت الضروره لان تعيد اسرائيل حساباتها وتعمل على تحقيق امنها من خلال عمليه سلام جاده وتحقيق حل الدولنين فاسرائيل لن تستطيع الدفع بالدول العربيه لمواجهه مع ايران والتفرغ للمشروع النووي الايراني هو. اولويه فالتهديد قائم وهذه الضربه ان لم تلحق خسائر ماديه فهي الحقت الكثير من الضرر النفسي والمعنوي على الكيان مع استمرار القتال في غزه بدون تحقيق اهداف والكلمه الاخيره للمواطن في اسرائيل فنتانياهو عراب الامن وحارس استقرار اسرائيل اصبح غير قادر على تغيير الواقع لان الخط المستقيم افضل الخطوط للوصول الى الهدف والمراوغه والكذب حبالها قصيره والسلطه لاتدوم لاحد..
الجواب : نعم،. إيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها ولا تشتري الخردة العسكرية المهترئة الصدئة كما يفعل عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم، على أتم الاستعداد للدفاع عن النفس، و تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم بحق دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة في ظل صمت عربي مخجل مخزي والسعودية بلاد الحرمين الشريفين لا تحرك ساكنا للأسف الشديد حقيقة مرة مرة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀
ألم نقل لكم مرارا وتكرارا أن عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي تحتل فلسطين بواسطة عصابة الشر النازية الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥
ألا لعنة الله عليكم يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥
هه أمريكا تعتبر فلسطين المحتلة النجمة رقم 53 على العلم الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😎☝️🚀🔥🚀🔥🚀
إلا بفضل الدول العربية التي استعمرتموها وأقمتم قواعدكم العسكرية
وحكومات الشرق الأوسط العربية شريكة .. وتعمل على حماية الكيان الصهيوني.. ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك الآن .
حقيقة مرة، العروش تتبع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا منذ زمان يا إخوان ✌️🇵🇸✌️
صحيح جدا جدا ✌️🇵🇸✌️