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بايدن: على بريغوجين أن يتوخى “الحذر” من احتمال تسميمه

منذ 36 دقيقة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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هلسنكي: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن على رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين توخّي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي “وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل”.

واعتبر بايدن الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قد خسر الحرب” في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.
وأضاف “يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا”.
(أ ف ب)

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