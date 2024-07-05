سياسة | دولي

بايدن تحدث مع نتنياهو بشأن محادثات “وقف إطلاق النار” في غزة

5 - يوليو - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الخميس بشأن التقدم المحرز في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكتب بايدن على موقع إكس: “تحدثت في وقت سابق مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة الجهود الجارية لإتمام صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن – وهي الصفقة التي حددتها والتي أيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع ودول حول العالم ” .

وأعلن بايدن في نهاية شهر مايو/أيار عن اقتراح من ثلاثة أجزاء لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وقد دعمت إدارة بايدن الحرب الإسراتئيلية الدموية على غزة إدارة بايدن، حيث أرسلت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل. وقد دفع بعض الديمقراطيين بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع نتنياهو بشأن سلوكه في الحرب، لكن الغالبية من المشرعين الديمقراطيين يدعمون الحربل الإسرائيلية الهمجية بسبب تلقيهم الكثير من الأموال من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على قرار رعته الولايات المتحدة يدعو إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار. وأشار نص القرار إلى أن إسرائيل “قبلت” الإطار الذي وضعه بايدن في مايو/أيار ودعا حماس إلى قبول الصفقة أيضًا.

وتأتي هذه الدعوة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الخطاب الذي كان مقررا أن يلقيه نتنياهو أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز.

وكتب نتنياهو على موقع “X” : “في السراء والضراء، على مدى الأشهر التسعة الماضية، أعربت إسرائيل عن تقديرها العميق للدعم الأمريكي الحيوي”.

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