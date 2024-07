بايدن تحدث مع نتنياهو بشأن محادثات “وقف إطلاق النار” في غزة

واشنطن- “القدس العربي”: تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الخميس بشأن التقدم المحرز في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكتب بايدن على موقع إكس: “تحدثت في وقت سابق مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة الجهود الجارية لإتمام صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن – وهي الصفقة التي حددتها والتي أيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع ودول حول العالم ” .

Earlier I spoke with Prime Minister Netanyahu to discuss ongoing efforts to finalize a deal that would result in a ceasefire together with the release of hostages – a deal that I have outlined and is endorsed by the UN Security Council, the G7, and countries around the world. pic.twitter.com/2Rza1GFj1k

