بايدن: حان الوقت للتهدئة.. وفي أمريكا نحل الخلافات من خلال صناديق الاقتراع

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “ليس لديه أدنى شك” في أن الجمهوريين خلال مؤتمرهم الوطني “سينتقدون سجلي ويقدمون رؤيتهم الخاصة لهذا البلد”. لكنه وعد خلال حملته الانتخابية بتوضيح “رؤيتنا”.

واستخدم بايدن خطابه لحث جميع الأمريكيين على عدم قبول التصعيد في العنف السياسي باعتباره أمرا طبيعيا.

وقال بايدن في خطاب وطني “نحن نتناقش ونختلف، ونقارن ونقابل… ولكن في أمريكا نحل خلافاتنا من خلال صناديق الاقتراع”.

وأضاف: “لا ينبغي للسياسة أن تكون ساحة معركة حقيقية. لا سمح الله أن تكون ساحة قتال”.

وتحدث بايدن لمدة خمس دقائق تقريبا من المكتب البيضاوي وأشار إلى أن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري سيفتتح في ميلووكي يوم الاثنين، بينما سيسافر هو نفسه عبر البلاد للترويج لإعادة انتخابه.

وقال إن المشاعر ستكون عالية على الجانبين وأن المخاطر المترتبة على الانتخابات هائلة.

لكن بايدن أضاف “حان الوقت لتهدئة الأمور”، وأشار ليس فقط إلى الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع على ترامب، ولكن أيضًا إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف في عام الانتخابات على جبهات متعددة”.

وقال بايدن “لا يمكننا، ولا ينبغي لنا أن نسلك” طريق العنف السياسي في أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب يوم السبت.

قال بايدن إن المشاعر السياسية يمكن أن تكون عالية ولكن “يجب ألا ننزلق أبدًا إلى العنف”.

وقال بايدن “بوسعنا أن نفعل ذلك”، مؤكدا أن الأمة تأسست على ديمقراطية أعطت العقل والتوازن فرصة للانتصار على القوة الغاشمة.