بايدن: حرب غزة يجب أن تنتهي الآن- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه “مصمم” على وقف الحرب في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي، مضيفا أن “هناك فجوات لا تزال بحاجة إلى إغلاق”.

وقال بايدن “إننا نحقق تقدما”، معربا عن عزمه على إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وإنهاء الحرب.

وأوضح أن الاتجاه العام بشأن الاتفاق “إيجابي”، مضيفا أن هناك “اتفاقا على هذا الإطار” من قبل إسرائيل وحماس.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن إن الولايات المتحدة “عملت منذ أشهر على تأمين وقف إطلاق النار في غزة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وخلق مسار للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف “قبل ستة أسابيع، وضعت خطة مفصلة (لوقف إطلاق النار) مكتوبة. وقد أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع.”

وتابع “لقد تم الاتفاق الآن على هذا الإطار من قبل إسرائيل وحماس، لذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لوضع التفاصيل”.

وقال: “إنها قضايا صعبة ومعقدة. ولا تزال هناك فجوات يتعين سدها، لكننا نحرز تقدما. والاتجاه إيجابي، وأنا عازم على إنجاز هذه الصفقة وإنهاء هذه الحرب، التي ينبغي أن تنتهي الآن”.

وقال بايدن إنه حث إسرائيل على “عدم الوقوع في نفس الخطأ الذي ارتكبته أمريكا بعد مقتل بن لادن”.

وقال، أيضاً، إنه قال لإسرائيل “لا تحتلوا. هاجموا الأشخاص الذين قاموا بالعمل”.

وأضاف “هذا لا يعني التراجع عن مطاردة السنوار وحماس”.

كما أعرب عن خيبة أمله من عمل الرصيف الأمريكي المؤقت الذي كان من المفترض أن يسهل توصيل المساعدات إلى غزة، قائلا “كنت آمل أن يكون أكثر نجاحا”.